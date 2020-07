Türkiye`nin LNG ithalatında ABD`nin payı artıyor













Boru hatlarıyla taşınan doğal gaz, yüksek proje maliyetleri ve ülkeler arasında uzun dönemli sözleşmeler nedeniyle fiyatlarda değişikliğe izin vermezken, gemilerle taşınan LNG ise spot piyasada daha hızlı, ucuz maliyetli ve fiyat dalgalanmalarına karşı esnekliğe sahip özellikleriyle öne çıkıyor.Bu kapsamda Türkiye de son yıllarda doğal gaz ithalatında, boru hatlarına kıyasla daha ucuz ve esnek ödeme imkanı yakaladığı LNG'ye ağırlık veriyor.Türkiye'nin toplam doğal gaz ithalatı içinde LNG'nin payı 2017'de yüzde 19,5 iken, 2018'de yüzde 22,5'e, geçen yıl ise yüzde 28'e çıktı.Öte yandan Türkiye'nin spot LNG ithalatında ABD'nin payı 2017'de yüzde 16 olarak kayıtlara geçti. Bu oran 2018'de yüzde 8,6'ya geriledi ancak geçen yıl ABD'den LNG alımı hızlı bir şekilde arttı ve söz konusu oran yüzde 23'e yükseldi.Böylece Türkiye 2019'da ABD'den 1,2 milyar metreküp LNG ithal etmiş oldu. Ayrıca ABD, geçen yıl Türkiye'nin Katar'dan sonra en çok spot LNG ithalatı yaptığı ülkeydi.Öte yandan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu verilerine göre, Türkiye'nin ABD'den LNG ithalatı nisanda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 242 artarak 288 milyon metreküpe yükselmişti.Houston merkezli Leadville Resources şirketi hissedarı ve uluslararası enerji yatırımcısı Robert Bensh, küresel doğal gaz piyasasında şu an fiyatların çok düşük olduğunu belirterek, "Türkiye mevcut gaz fiyatı dinamiklerinden tam olarak yararlanabilir. Bunun için ABD'nin ucuz gazından olabildiğince alabilir. Fiyatlar her zaman düşük kalmayacak, 6 ila 9 ay içinde yükselecek. Türkiye'nin çok ucuz fiyatlardan yaralanabilmesi için yıl sonuna kadar vakti var." dedi.ABD'nin diğer ülkelere kıyasla şu an piyasaya yarı fiyatına doğal gaz sunduğunu ifade eden Bensh, "Türkiye ABD'den LNG ithalatını artırarak Rusya, İran, Azerbaycan ve Katar'dan alınan gaza alternatifler oluşturabilir ve kaynak çeşitliliğini yakalayabilir." diye konuştu.Bensh, Türkiye'nin ABD'den ucuza alacağı gazın tamamını kendi iç pazarında tüketmesi gerekmediğini ve bunun bir kısmının Avrupa'ya ihraç edilebileceğini vurgulayarak, "Türkiye bölgede çok önemli bir jeopolitik avantaja sahip. Doğal gazı Türkiye'de bir noktadan diğer noktaya taşımak kolay. Türkiye, ABD'den alacağı LNG'nin bir kısmını Bulgaristan, Romanya, Moldova ve Arnavutluk gibi Rus gazını istemeyen Güney Avrupa ülkelerine satabilir. Bu da Türkiye için hem önemli bir iş fırsatı hem de bölgede nüfuzunu artırmak için elverişli bir fırsat yaratır." değerlendirmesinde bulundu.