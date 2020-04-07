Türkiye`nin 2020 yılı Mart ayında altın ithalatı yüzde 40,6 artışla 26 bin 268 kg oldu.
Türkiye`nin martta altın ithalatı 26,3 ton oldu
07.04.2020 10:52
Son güncelleme : 07.04.2020 10:52
2019 yılı aynı ayda ithalat 18 bin 684 kg olmuştu.
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası verilerine göre, aynı ayda gümüş ithalatı 49 bin 224 kg oldu.
Geçen yılın aynı ayında gümüş ithalatı 67 bin 301 kg olmuştu.
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|KARSN
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|
|ODAS
|1,47
|38.588.895
|% 2,08
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|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
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|Euro
|0,0000
|0,0000
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|Sterlin
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|Frank
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|1,7894
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|Alış
|Satış
|%
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|1.657
|1.658
|-4,46
|
|Altın Gr.
|357
|358
|-4,32
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|15,23
|15,31
|0,26
|
|Gümüş Gr.
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|3,31
|0,04
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