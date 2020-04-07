Türkiye`nin martta altın ithalatı 26,3 ton oldu















2019 yılı aynı ayda ithalat 18 bin 684 kg olmuştu.Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası verilerine göre, aynı ayda gümüş ithalatı 49 bin 224 kg oldu.Geçen yılın aynı ayında gümüş ithalatı 67 bin 301 kg olmuştu.