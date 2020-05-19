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Türkiye`nin rüzgar kapasitesi artıyor

19.05.2020 11:20

Son güncelleme : 19.05.2020 11:33
Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) Başkanı Hakan Yıldırım, Türkiye`nin karasal rüzgar enerjisi potansiyelinin eski hesaplanmaların üzerinde olduğunu düşündüklerini belirterek, "Yıllar önce hazırlanan rüzgar potansiyeli haritasına göre, Türkiye’nin rüzgar enerjisi kapasitesi karasal alanda 48 bin megavat seviyesinde. 10 yıl önceki ölçümler, kanat uzunlukları, kule yükseklikleri, jeneratör kapasiteleri yıllar içinde çok gelişti. Kapasitenin 100 bin megavatın üzerinde olduğunu tahmin ediyoruz" dedi.



AA

Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB)  Başkanı Hakan Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin mart sonu  itibarıyla kurulu rüzgar gücünün 8060 megavat seviyesini aştığını söyledi.

Rüzgar enerjisinin, Türkiye'nin enerji portföyünde önemli payı  bulunduğuna ve yenilenebilir, temiz, çevre dostu bir enerji kaynağı olduğuna  işaret eden Yıldırım, ülke çapında toplam 3 bin 285 türbinin kurulu bulunduğunu  ifade etti.

Yıldırım, sektörde kurulu gücün 10 yılda 10 kat arttığını ve geçen yıl  sonu itibarıyla da 198 santrale ulaşıldığını belirterek şöyle konuştu:

"Yıllar önce hazırlanan rüzgar potansiyeli haritasına göre,  Türkiye’nin rüzgar enerjisi potansiyeli karasal alanda 48 bin megavat  seviyesinde. 10 yıl önceki ölçümler, kanat uzunlukları, kule yükseklikleri,  jeneratör kapasiteleri yıllar içinde çok gelişti. Kapasitenin 100 bin megavatın  üzerinde olduğunu tahmin ediyoruz. 10 yıl önce türbin güçleri ortalama 2 megavat,  kanat uzunlukları 40-45 metre, kule yükseklikleri ise 80 metre civarındaydı.  Bugün ise 5-6 megavat seviyesinde jeneratörler, 70-80 metre uzunluktaki kanatları  taşıyor ve bunlar 150-160 metre yükseklikteki kulelere monte ediliyor. 10 yıl  önce belirlenen 48 bin megavatı yerleştirecek 24 bin türbin pozisyonu var ise bu  24 bin pozisyona bugün 5 megavatlık türbinlerden yerleştirsek 120 bin megavat  kapasite elde edebiliriz. Biz rüzgar enerjisini bir memleket meselesi olarak ele  aldık. İşimizi daima bu hassasiyetle yaptık. Teknoloji her alanda olduğu gibi  rüzgar sektöründe de oldukça hızla ilerliyor. Rüzgar enerjisi, teknolojinin hiç  durmadan gelişmesiyle kapasitesini ve kullanım alanlarını her geçen gün artırıyor  ve artıracak."

YENİ DESTEK MEKANİZMA BEKLENTİSİ

Yıldırım, yıl sonunda uygulamadan kaldırılacak Yenilenebilir Enerji  Kaynakları Destekleme Mekanizması'nın (YEKDEM) yeni fiyat ve şartlarla mutlaka  devam etmesi gerektiğini, YEKDEM'in teşvik değil, sektörü ayakta tutan ve  projeleri finanse edilebilir hale getiren bir destek mekanizması olduğunu dile  getirdi.

Rüzgarda açıklanması beklenen yeni mekanizmanın bir an önce ilan  edilmesinin, yatırımcı ve sanayici açısından kritik önem taşıdığını vurgulayan  Yıldırım, "Türkiye rüzgar sektöründe ciddi bilgi birikimine sahip. Dünya devi  firmalara tedarik sağlayan şirketleri barındıran, 15 bin kişi istihdam eden,  imalat kabiliyetinin yüzde 60-70’ini ihracat yapmak için kullanan ve her sene 900  milyon dolarlık doğal gaz ithalatını önleyen bir sektörün daha da gelişmesi  enerji bağımsızlığı anlamında ülke için kazanç olacaktır." değerlendirmesinde  bulundu.

Yıldırım, rüzgar enerjisi sektörüne ilgi duyan gençlerin  faydalanabileceği "Genç TÜREB" platformunun yakın zamanda gençlerin hizmetine  sunulacağını da sözlerine ekledi.




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