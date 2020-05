Türkiye`nin rüzgar kapasitesi artıyor













AA

Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) Başkanı Hakan Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin mart sonu itibarıyla kurulu rüzgar gücünün 8060 megavat seviyesini aştığını söyledi.Rüzgar enerjisinin, Türkiye'nin enerji portföyünde önemli payı bulunduğuna ve yenilenebilir, temiz, çevre dostu bir enerji kaynağı olduğuna işaret eden Yıldırım, ülke çapında toplam 3 bin 285 türbinin kurulu bulunduğunu ifade etti.Yıldırım, sektörde kurulu gücün 10 yılda 10 kat arttığını ve geçen yıl sonu itibarıyla da 198 santrale ulaşıldığını belirterek şöyle konuştu:"Yıllar önce hazırlanan rüzgar potansiyeli haritasına göre, Türkiye’nin rüzgar enerjisi potansiyeli karasal alanda 48 bin megavat seviyesinde. 10 yıl önceki ölçümler, kanat uzunlukları, kule yükseklikleri, jeneratör kapasiteleri yıllar içinde çok gelişti. Kapasitenin 100 bin megavatın üzerinde olduğunu tahmin ediyoruz. 10 yıl önce türbin güçleri ortalama 2 megavat, kanat uzunlukları 40-45 metre, kule yükseklikleri ise 80 metre civarındaydı. Bugün ise 5-6 megavat seviyesinde jeneratörler, 70-80 metre uzunluktaki kanatları taşıyor ve bunlar 150-160 metre yükseklikteki kulelere monte ediliyor. 10 yıl önce belirlenen 48 bin megavatı yerleştirecek 24 bin türbin pozisyonu var ise bu 24 bin pozisyona bugün 5 megavatlık türbinlerden yerleştirsek 120 bin megavat kapasite elde edebiliriz. Biz rüzgar enerjisini bir memleket meselesi olarak ele aldık. İşimizi daima bu hassasiyetle yaptık. Teknoloji her alanda olduğu gibi rüzgar sektöründe de oldukça hızla ilerliyor. Rüzgar enerjisi, teknolojinin hiç durmadan gelişmesiyle kapasitesini ve kullanım alanlarını her geçen gün artırıyor ve artıracak."Yıldırım, yıl sonunda uygulamadan kaldırılacak Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması'nın (YEKDEM) yeni fiyat ve şartlarla mutlaka devam etmesi gerektiğini, YEKDEM'in teşvik değil, sektörü ayakta tutan ve projeleri finanse edilebilir hale getiren bir destek mekanizması olduğunu dile getirdi.Rüzgarda açıklanması beklenen yeni mekanizmanın bir an önce ilan edilmesinin, yatırımcı ve sanayici açısından kritik önem taşıdığını vurgulayan Yıldırım, "Türkiye rüzgar sektöründe ciddi bilgi birikimine sahip. Dünya devi firmalara tedarik sağlayan şirketleri barındıran, 15 bin kişi istihdam eden, imalat kabiliyetinin yüzde 60-70’ini ihracat yapmak için kullanan ve her sene 900 milyon dolarlık doğal gaz ithalatını önleyen bir sektörün daha da gelişmesi enerji bağımsızlığı anlamında ülke için kazanç olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.Yıldırım, rüzgar enerjisi sektörüne ilgi duyan gençlerin faydalanabileceği "Genç TÜREB" platformunun yakın zamanda gençlerin hizmetine sunulacağını da sözlerine ekledi.