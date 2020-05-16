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`Türkiye’yi yatırımların merkezi haline getirmeliyiz`

16.05.2020 13:30

Son güncelleme : 16.05.2020 13:30
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınının, uluslararası yatırımların dünyadaki dağılımını derinden etkileyeceğini belirterek, "Uzak Doğu’da birçok yatırımı da etkileyecek. Türkiye’nin konumu, güvenilir tedarikçi oluşu, endüstriyel altyapısı ve iş gücü kapasitesi bizi burada bir adım öne çıkarıyor. Bu fırsatları iyi değerlendirip, Türkiye’yi yatırımların merkezi haline getirmeliyiz" ifadesini kullandı.



AA

Pekcan, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Avrasya ve  Sektörel İş Konseyleri başkanlarıyla video konferans yöntemiyle bir araya  gelerek, başkanların görüş ve önerilerini dinledi.

Bakan Pekcan, burada yaptığı konuşmada, gerek yurt içi gerekse  uluslararası görüşmeleri oldukça yoğun bir şekilde gerçekleştirdiklerini, içinde  bulunulan kritik dönemde istişareye çok önem verdiklerini, sektörlerin  taleplerinin takipçisini olduklarını söyledi.

Ticaret Bakanlığının dijitalleşme alanındaki faaliyetleri hakkında  bilgi veren Pekcan, temassız ticaret uygulamasına da değinerek, bu dönemde demir  yolu ve Ro-Ro hatlarının öneminin arttığını kaydetti.

Kapıköy’de İran ile olan ticarette demir yolunu kullandıklarına işaret  eden Pekcan, “Ocak-şubat ayında ortalama 289 vagon ile taşımacılık yapılan bu  hatta, nisan itibarıyla 1800 vagona ulaştık. Bu dönemde Bakü-Tiflis-Kars demir  yolunu da çok verimli kullanmaya başladık. BTK hattında Ocak 2020’de toplam 121  vagonla 4 bin 219 ton olan eşya taşıma miktarı, nisan ayında 443 vagonla 27 bin  113 tona çıktı. Avrasya coğrafyasında bu hattı daha verimli kullanarak, hem geçiş  ücretleri, hem de kota sıkıntılarından kurtulmak üzere paydaşlarımızla da iş  birliği yapıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Kafkasya, Kuzey Karadeniz, Hazar ve Orta Asya bölgelerinde yer alan  ülkelerin oluşturduğu 300 milyona yakın nüfuslu  Avrasya coğrafyasındaki  ülkelerin yaklaşık 1 trilyon dolar ticaret hacminin bulunduğuna işaret eden  Pekcan, "Ne yazık ki Avrasya coğrafyasındaki ülkeler bu ticaret hacminden ne  kendi aralarında faydalanabiliyorlar, ne de bizim ticaret hacmimiz hedeflediğimiz  kadar yüksek. Avrasya ülkeleri ile 1996 yılında 5 milyar dolar civarında olan  ticaret hacmimiz 2019 yılında 10 kat artarak 48,4 milyar dolara yükseldi ancak 1  trilyon dolar içerisinde gerçekten çok az. Türkiye’nin bölge ülkelerine ihracatı  14 milyar 236 milyon dolar,  ithalatı ise 34 milyar 162 milyon dolar. Bu  rakamların özellikle ihracat açısından arttırılması için hem iş konseylerimize,   hem bölgedeki ticaret müşavirlerimize hem de bakanlığımıza çok iş düşüyor."  değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye’nin Avrasya bölgesine yaklaşımını biçimlendiren temel öğenin  bölgesel örgütlenme ve iş birliği girişimleri olduğunu vurgulayan Pekcan, gelecek  dönemde bölgedeki ülkelerin tamamıyla siyasi, kültürel, ticari, ekonomik  ilişkileri en üst seviyede sürdürmek üzere çalışmalara devam edeceklerini  belirtti.

Dünya genelinde faaliyet gösteren ticaret müşavirlerinin, bulundukları  ülkelerde iş insanlarının ve muhatapların  karşılaştığı sorunları yakından takip  ettiklerini ve bunları Müşavir Ağı programı ile kendilerine günlük raporlar  halinde ilettiklerini anlatan Pekcan, bu kapsamda iş insanlarının taleplerinin ve  bu taleplerin  geri dönüşlerinin izlendiğini kaydetti.

"YENİ FIRSATLAR İYİ DEĞERLENDİRİLMELİ"

Türkiye’nin bir yandan  pandeminin etkileriyle mücadele ederken bir  taraftan salgın sonrası kurulacak yeni dünya düzeninde yerini almak üzere  çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Pekcan, şunları kaydetti:

“Biz, salgın ile başarıyla mücadele edip salgın sonrası dönemde ortaya  çıkan dönemi hazırlıklı bir şekilde karşılayan ülkelerin bu süreçte öne  geçeceğine inanıyoruz. Bu süreç zorlukların yanı sıra bazı sektörlerimiz için de  yeni fırsatlar ve imkanlar doğuracaktır.  Türkiye zaten sağlık turizmi konusunda  başarılı bir ülke. Bu süreçte de bunu bütün dünyaya anlatmış oldu. Öte yandan  salgın, uluslararası yatırımların dünyadaki dağılımını derinden etkileyecek.   Uzak Doğu’dan birçok yatırımı da  etkileyecek.  Artık ülkeler içlerine kapanmaya  başladı. Ancak Türkiye’nin konumu, güvenilir tedarikçi oluşu,  endüstriyel  altyapısı ve iş gücü kapasitesi bizi burada bir adım daha öne çıkarıyor. Bu  fırsatları iyi değerlendirip, Türkiye’yi yatırımların merkezi haline  getirmeliyiz. Burada da iş konseylerinin katkıları son derece önemli.”

Pekcan, salgın sırasında yaptığı yardımlarla, güvenilir bir ortak ve  dost olduğunu bir kez daha gösteren Türkiye’nin salgın sonrası dönemde kendine  yeni güvenli limanlar arayacak olan uluslararası yatırımlar için de önemli bir  alternatif haline geleceğine dikkati çekerek, bu sürecin iyi değerlendirmesi ve  ülkeye daha fazla yatırım çekmek için daha çok çalışılması gerektiğini bildirdi.

Bakan Pekcan, "Hem iş insanları hem devletler zor bir süreçten  geçiyor. Hiçbir zaman çalışmadığımız kadar yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Bu  süreci Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde tam bir koordinasyon ve iş birliği  içerisinde atlatmak için üstün bir gayret sarf ediyoruz. Bu süreci karşılıklı  istişare ederek ve yeni alternatif çözümler üreterek aşmamız gerekiyor. Hep  birlikte gerekli fedakarlıkları yaparak bize yakışan milli dayanışma ruhunu  sergileyerek bu süreci atlatacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.  




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