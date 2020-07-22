Türkmenistan, Dünya Ticaret Örgütü`ne (DTÖ) gözlemci üye oldu.
Türkmenistan Dünya Ticaret Örgütü`ne gözlemci üye oldu
22.07.2020 17:15
Son güncelleme : 22.07.2020 17:28
AA
Türkmenistan'ın Ankara Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, DTÖ'nün Cenevre'de yapılan genel konsey toplantısında Türkmenistan'ın örgüte gözlemci üyelik için başvurusunun görüşüldüğü bildirildi.
Açıklamada, başvurunun oy birliği ile kabul edildiği ve Türkmenistan'ın DTÖ'ye gözlemci üye olduğu kaydedildi.
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