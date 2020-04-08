Twitter`ın üst yöneticisi (CEO) Jack Dorsey, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele için 1 milyar dolar bağışta bulunacağını açıkladı.
Twitter`ın CEO`sundan 1 milyar dolarlık bağış
08.04.2020 14:03
Son güncelleme : 08.04.2020 14:03
AA
Twitter'ın üst yöneticisi Jack Dorsey, Kovid-19 salgınıyla mücadele için 1 milyar dolar
bağışta bulunacağını açıkladı.
Sosyal medya devinin kurucusu Dorsey, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, toplam mal varlığının yaklaşık yüzde 28'ini, yani bir milyar doları, salgınla mücadeleye bağışlayacağını duyurdu.
Dorsey, bir milyar dolarlık bağışı, yine sahibi olduğu Square uygulamasından aktaracağını ve corona virüs salgınından sonra da kız çocuklarının sağlık ve eğitimi ile evrensel temel gelir araştırmaları için yardımlarını sürdüreceğini ifade etti.
13:4792.696
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 313,81
|Açılış
|: 92.482
|
|Önceki Kapanış
|: 92.382
|
93.116
En Düşük
91.803
13:476,7734
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0189
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7935
En Düşük
6,7523
13:477,3838
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0181
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4008
En Düşük
7,3489
13:47359,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,71
|Açılış
|: 359,30
|
|Önceki Kapanış
|: 358,59
|
361,43
En Düşük
357,41
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|5,39
|1.061.841
|% 10,00
|
|GLRYH
|2,53
|1.273.759
|% 10,00
|
|KONYA
|206,10
|23.035.568
|% 9,98
|
|DOCO
|316,40
|40.979.882
|% 9,98
|
|KLNMA
|33,40
|46.421.911
|% 9,94
|
|TDGYO
|2,82
|2.263.676
|% -9,90
|
|UZERB
|2,42
|69.018
|% -9,70
|
|EGCYO
|0,30
|64.469
|% -9,09
|
|EGCEY
|0,45
|86.953
|% -8,16
|
|MEMSA
|0,27
|161.596
|% -6,90
|
|PGSUS
|41,84
|521.601.113
|% 3,87
|
|ASELS
|24,70
|466.562.174
|% 1,23
|
|THYAO
|9,56
|432.112.331
|% 0,31
|
|SASA
|9,19
|331.653.924
|% 2,80
|
|GARAN
|7,83
|307.803.265
|% 0,26
|
|GSRAY
|2,36
|216.103.095
|% 0,85
|
|IHLGM
|1,03
|75.876.823
|% 0,00
|
|TSPOR
|3,45
|220.019.502
|% 2,37
|
|TEKTU
|1,06
|57.057.244
|% 4,95
|
|IHLAS
|0,56
|29.332.204
|% 1,82
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3303
|8,3721
|% 0,12
|
|Frank
|6,9454
|6,9872
|% -0,03
|
|Riyal
|1,7960
|1,8050
|% 0,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.650
|1.651
|2,69
|
|Altın Gr.
|360
|360
|1,30
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|15,09
|15,12
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,28
|3,29
|0,02
|
|B. Petrol
|32,08
|32,08
|0,21
|