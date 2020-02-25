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UBS, altın fiyatı hedefini yükseltti

25.02.2020 09:51

Son güncelleme : 25.02.2020 09:51
UBS, 3 ay vade için altın fiyatı hedefini 100 dolar yükseltti.



UBS, 3 ay vade için altın fiyatı tahminini 1.550 dolar/ons seviyesinden 1.650 dolar/ons seviyesine çıkardı.

UBS, 19 Şubat'ta yaptığı açıklamada altın fiyatının haftalar içinde 1.650 dolara ulaşabileceğini not etmişti.




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