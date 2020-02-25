UBS, 3 ay vade için altın fiyatı hedefini 100 dolar yükseltti.
UBS, altın fiyatı hedefini yükseltti
25.02.2020 09:51
Son güncelleme : 25.02.2020 09:51
UBS, 3 ay vade için altın
fiyatı tahminini 1.550 dolar/ons seviyesinden 1.650 dolar/ons seviyesine çıkardı.
UBS, 19 Şubat'ta yaptığı açıklamada altın fiyatının haftalar içinde 1.650 dolara ulaşabileceğini not etmişti.
18:05114.789
En Yüksek
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|: 0,00%
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 114.789
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En Düşük
0
18:056,0825
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -0,0312
|Açılış
|: 6,1590
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|Önceki Kapanış
|: 6,1020
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6,1310
En Düşük
6,0709
18:056,6036
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -0,0339
|Açılış
|: 6,6670
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|Önceki Kapanış
|: 6,6180
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6,6584
En Düşük
6,5938
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En Yüksek
|Değişim
|: -1,92%
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|Açılış
|: 319,90
|
|Önceki Kapanış
|: 326,17
|
327,23
En Düşük
319,39
BIST En Aktif Hisseler
|ALGYO
|89,00
|41.535.445
|% 515,37
|
|ALCTL
|22,50
|38.635.926
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,83
|548.663.804
|% 0,00
|
|OSTIM
|2,35
|33.323.581
|% 0,00
|
|OZGYO
|1,77
|46.623.511
|% 0,00
|
|ALCTL
|22,50
|38.635.926
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,83
|548.663.804
|% 0,00
|
|OSTIM
|2,35
|33.323.581
|% 0,00
|
|OZGYO
|1,77
|46.623.511
|% 0,00
|
|TEKTU
|1,58
|134.328.661
|% 0,00
|
|THYAO
|13,86
|2.489.007.285
|% 0,00
|
|IPEKE
|10,40
|1.075.852.868
|% 0,00
|
|ASELS
|28,62
|764.284.935
|% 0,00
|
|KOZAA
|12,71
|694.950.847
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,83
|548.663.804
|% 0,00
|
|ODAS
|2,18
|481.412.436
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,83
|548.663.804
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,30
|246.741.559
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,24
|219.998.984
|% 0,00
|
|THYAO
|13,86
|2.489.007.285
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8420
|7,8813
|% -0,48
|
|Frank
|6,1826
|6,2199
|% -0,64
|
|Riyal
|1,6156
|1,6237
|% -0,59
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.636
|1.636
|-23,27
|
|Altın Gr.
|323
|323
|-3,11
|
|Cumhuriyet
|2.202
|2.235
|69,00
|
|Tam
|2.198
|2.253
|71,02
|
|Yarım
|1.063
|1.090
|34,36
|
|Çeyrek
|533
|545
|17,17
|
|Gümüş.Ons
|18,31
|18,36
|-0,31
|
|Gümüş Gr.
|3,62
|3,63
|-0,04
|
|B. Petrol
|56,02
|56,02
|0,25
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -2448, 82 kaybederek (% -2.21 ) 108, 117
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