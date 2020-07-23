UBS, Çin için büyüme tahminlerini revize etti















UBS, corona virüs salgını sonrası büyümeye dönen ilk büyük ekonomi olan Çin için büyüme tahminlerini yukarı yönlü revize etti.Çin ekonomisinin üçüncü çeyrekte yüzde 5,5 ve yılın son çeyerğinde yüzde 6.0 büyüyeceğini tahmin eden UBS, 2020 yılının tamamında ise ekonominin yüzde 2,5 büyüyeceğini öngördü.UBS, daha önce 2020 için büyüme beklentisini yüzde 1,5 olarak ortaya koymuştu.