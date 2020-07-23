UBS, Çin için büyüme tahminlerini yukarı yönlü revize etti.
UBS, Çin için büyüme tahminlerini revize etti
23.07.2020 09:07
Son güncelleme : 23.07.2020 09:11
UBS, corona virüs salgını sonrası büyümeye dönen ilk büyük ekonomi olan Çin için büyüme tahminlerini yukarı yönlü revize etti.
Çin ekonomisinin üçüncü çeyrekte yüzde 5,5 ve yılın son çeyerğinde yüzde 6.0 büyüyeceğini tahmin eden UBS, 2020 yılının tamamında ise ekonominin yüzde 2,5 büyüyeceğini öngördü.
UBS, daha önce 2020 için büyüme beklentisini yüzde 1,5 olarak ortaya koymuştu.
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En Yüksek
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|Açılış
|: 118.816
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En Düşük
117.536
18:056,8502
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0010
|Açılış
|: 6,8950
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|: 6,8910
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6,8526
En Düşük
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En Yüksek
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En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
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|Açılış
|: 411,58
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|Önceki Kapanış
|: 412,36
|
413,12
En Düşük
410,01
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|1.827,50
|84.958.014
|% 10,00
|
|ADEL
|18,48
|44.271.201
|% 10,00
|
|CEMTS
|11,00
|197.691.382
|% 10,00
|
|BUCIM
|6,27
|55.643.458
|% 10,00
|
|KLNMA
|47,52
|85.947.476
|% 10,00
|
|KUTPO
|41,44
|190.487.415
|% -9,99
|
|DERAS
|6,16
|57.803.175
|% -9,94
|
|MEGAP
|4,37
|3.501.356
|% -9,90
|
|MEGAP
|4,37
|3.501.356
|% -9,90
|
|YAPRK
|14,72
|25.033.345
|% -9,64
|
|EKGYO
|2,39
|4.898.685.667
|% 5,75
|
|ASELS
|33,74
|2.155.805.851
|% 4,33
|
|KRDMD
|3,12
|1.042.260.615
|% 2,63
|
|GARAN
|7,96
|954.414.262
|% 0,25
|
|AFYON
|4,62
|728.539.323
|% -0,86
|
|EKGYO
|2,39
|4.898.685.667
|% 5,75
|
|KRDMD
|3,12
|1.042.260.615
|% 2,63
|
|IHLGM
|1,73
|293.300.220
|% -1,14
|
|CEMAS
|1,70
|271.596.386
|% -2,30
|
|AFYON
|4,62
|728.539.323
|% -0,86
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6946
|8,7382
|% -0,06
|
|Frank
|7,3436
|7,3879
|% 0,06
|
|Riyal
|1,8200
|1,8292
|% -0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.873
|1.873
|1,30
|
|Altın Gr.
|411
|411
|-0,94
|
|Cumhuriyet
|2.670
|2.692
|-5,30
|
|Tam
|2.751
|2.763
|-5,50
|
|Yarım
|1.335
|1.351
|-2,60
|
|Çeyrek
|670
|677
|-1,30
|
|Gümüş.Ons
|22,72
|22,77
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|4,98
|4,99
|-0,08
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|B. Petrol
|44,31
|44,31
|0,03
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