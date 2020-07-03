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UİB`den 2,1 milyar dolarlık ihracat

03.07.2020 10:58

Son güncelleme : 03.07.2020 10:58
Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) kanalıyla haziran ayında 2 milyar 125 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi.



AA

Birlikten yapılan açıklamaya göre, hazirandaki ihracatı 2 milyar 125  milyon 637 bin dolar seviyelerinde olan UİB'in, ocak-haziran dönemindeki ihracat  tutarı ise 11 milyar 302 milyon 948 bin dolar olarak gerçekleşti.

Haziran ayında 1 milyar 765 milyon 468 bin dolarlık ihracat  gerçekleştiren Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği'nin (OİB),  ocak-haziran dönemindeki performansı ise 9,5 milyar dolar olarak açıklandı.

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) de haziran ayında 79  milyon 598 bin dolarlık ihracata imza attı. UTİB'in ocak-haziran dönemindeki  ihracatı 443,5 milyon dolar oldu.

Geçen ay 68 milyon 196 bin dolar ihracat gerçekleştiren Uludağ  Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliğinin (UHKİB) ihracatı geçen yılın  aynı ayına göre yüzde 58 arttı. UHKİB'in ilk 6 aylık dönemindeki ihracatı ise  302,1 milyon seviyelerinde gerçekleşmiş oldu.

Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği (UMSMİB) haziran  ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 22,5 artışla 12 milyon 848 bin dolar  ihracata imza attı. UMSMİB'in ocak-haziran dönemindeki performansı ise 78,6  milyon dolar olarak açıklandı.

Haziran ayında 28 milyon 488 bin dolar ihracat gerçekleştiren Uludağ  Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB), 6 aylık dönemde 61,9 milyon  dolarlık dış satışa imza attı.

Öte yandan, UİB üzerinden ihracat kaydı yapılan ve "diğer" başlığı  altında listelenen sektörlerin haziran ayı ihracatı ise 171 milyon dolar olarak  açıklandı.




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