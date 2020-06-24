Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

`Ülkemize yakışır bir ihracat rakamı açıklayacağız`

24.06.2020 11:23

Son güncelleme : 24.06.2020 14:31
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, "Bugün itibarıyla haziran ayının 23`üncü gününe kadar olan ihracatımız, 9,1 milyar dolara ulaşarak yüzde 34,3 gibi ciddi bir artış yakaladı. Haziran ayı sonunda ülkemize yakışır bir ihracat rakamı açıklayacağız." dedi.



AA

Gülle, TİM ve Türkiye İş Bankası arasında ihracatçılara destek olmak  amacıyla gerçekleştirilen iş birliğine ilişkin düzenlenen toplantıda yaptığı  konuşmada, koronavirüs sürecinde ihracatçıya verilen destekler hakkında bilgi  verdi.

İş Bankası'nın da TİM ve ihracatçılar gibi tarihi bir misyon  üstlendiğini ifade eden Gülle, son aylarda yaşanan pandemi nedeniyle hükümet  tarafından açıklanan destek paketlerinin ihracatçılar için çok önemli olduğunu ve  ihtiyaçları karşıladığını aktardı.

Geçen hafta açıklanan Eximbank'ın Dünya Bankası'ndan aldığı 250 milyon  avroluk kısmi kredi garantisinin de özellikle ihracatçı KOBİ'lerin ihracatta  yeni rekorlara giden yolda gerekli dinamizme kavuşmalarını sağlayacağına işaret  eden Gülle, şunları kaydetti:

"İhracatçılara yönelik kredi hacminin artırılması ve ihracatçıların  finansmana erişiminin kolaylaşmasıyla firmalar, salgın sürecini en az hasarla  atlatacaktır. Bilhassa son 2 yılda bankacılık sektörünün ihracatçılara yönelik  kredilerinde hem hacimsel hem de oransal artışlar görüyoruz. Sektörün ihracata  ilgi ve alakası bizleri memnun ediyor.

2018 yılı nisan ayında bankaların ihracat kredileri 116 milyar TL  seviyesindeyken, geride bıraktığımız nisan ayında bu kredilerin değeri yüzde  69'luk artışla 196 milyar TL seviyesine ulaştı. Bu artışta, bankaların  kullandırdığı toplam kredi hacmindeki artış etkili olduğu kadar, ihracat  kredilerinin toplam kredi hacmine oranının yüzde 5,2'den yüzde 6,3'e çıkması da  etkili oldu."

"İHRACATÇILAR, YAŞANAN HER ŞOKTAN GÜÇLENEREK ÇIKMAYI BAŞARDI"

İsmail Gülle, şoklara dayanıklı ve seri reflekslere sahip  ihracatçıların, böylesi kriz dönemlerinde attıkları yerinde adımlarla yaşanan her  şoktan güçlenerek çıkmayı başardığını, bankacılık sektörünün de tıpkı ihracatçı  firmalar gibi seri reflekslere ve her krizden güçlenerek çıkan bir yapıya sahip  olduğunu vurguladı.

Son 2 yılda yaşanan kur saldırıları, ticaret savaşları ve koronavirüs  pandemisi ile bu gerçeğin daha da gün yüzüne çıktığını belirten Gülle, şöyle  devam etti:

"İhracatta kırılan yeni rekorlar, bankacılık sektöründe ise artan  kredi hacimleri ve sağlıklı bilançolar, tüm bu zorlu koşullara rağmen her iki  alanda Türkiye'nin gücünü kanıtlıyor. Bugün itibarıyla haziran ayının 23'üncü  gününe kadar olan ihracatımız, 9,1 milyar dolara ulaşarak yüzde 34,3 gibi ciddi  bir artış yakaladı. Haziran ayı sonunda ülkemize yakışır bir ihracat rakamı  açıklayacağız. Yeni nesil ticaret diplomasisi faaliyetlerimizle 'dış ticaret  fazlası veren Türkiye' hedefine her zamankinden daha büyük bir inançla odaklanmış  durumdayız."

Gülle, corona virüs sürecinde yaptıkları çalışmaları hatırlatarak,  sanal fuarlara katılım ve bu fuarların sayısınıngelecek dönemde daha da  artacağını bildirdi.

"KADIN GİRİŞİMCİ İHRACATÇILARA KREDİLERDE DAHA AVANTAJLI KOŞULLAR OLUŞTURULDU"

TİM Başkanı Gülle, İş Bankası ile gerçekleştirdikleri iş birliğinin  detaylarına değinirken, şunları kaydetti:

"İş Bankası ile iş birliğimiz kapsamında, ihracatçıya TL ve yabancı  para olmak üzere toplam 500 milyon dolarlık nakdi kredi paketi sunulacak. İş  birliği kapsamında özellikle kredi faizlerinin düşük olması, kadın ihracatçılara  yönelik pozitif ayrımcılık uygulanması, paket kapsamının 500 milyon dolar olarak  gerçekleşmesi bizler için oldukça önemli bir adım.

Bugün imzalayacağımız protokol kapsamında, ihracatçıların kullanacağı  1 milyon TL'ye veya 150 bin dolara veya avroya kadar kredilerde, TL cinsinden  kredilerde yüzde 8,4'ten, yabancı para cinsinden kredilerde ise yüzde 1,05'ten  başlayan faizler ve 24 aya varan vade imkanları sunulacak. Paket kapsamında,  pozitif ayrımcılığın sağlanması adına kadın girişimci ihracatçıların  kullanacakları kredilerde daha avantajlı koşullar oluşturuldu."

İHRACATÇILARA "MAXİMİLES TİM İHRACATÇI KART"

İsmail Gülle, ihracatçıların yararlanacağı bir diğer avantajın ise  fuar katılım kredilerinde olacağını, paket ile verilecek fuar kredilerinin  kapsamına hem fiziki fuarları hem de sanal fuarları aldıklarını söyledi.

Gülle, devamla şunları kaydetti:

"Paket ile sanal ve fiziki fuarlarda 100 bin dolara veya avroya kadar  1 yıl vadeli ihracat taahhütlü spot döviz kredisinde faiz oranları dolar  cinsinden krediler için yüzde 2,25, avro cinsinden krediler için yüzde 1 olacak.  e-teminat mektubunda,yıllık yüzde 4 faiz uygulanacak ve yüzde 0,9 gibi  oldukça düşük bir komisyon tahsil edilecek. Protokol kapsamında,emtia taşıma  sigortasında yüzde 10 indirim, muhabir garantili ihracat faktoringinde avantajlı  faiz oranları ve Worldef prime üyeliğinde yüzde 50 indirim gibi birçok diğer  avantaj da yer alıyor.

Maximiles TİM İhracatçı Kart ile de ihracatçılar işlemlerinde ekstra  puan kazanacak, otel ve uçak rezervasyonları, havalimanları ve bazı işletmelerden  yapılacak harcamalarda çeşitli avantajlardan yararlanacak. Dış Ticaret  Kompleksi'nde yapılan kütüphaneye yönelik kitap bağışı da Türkiye İş Bankası'nın  önemli bir jesti olarak paket kapsamında yer alıyor."

"İHRACATÇILARIMIZ İÇİN FAİZ ORANLARIMIZI MÜMKÜN OLAN EN DÜŞÜK SEVİYEDE TUTTUK"

Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali de uluslararası pazarlarda  güçlü bir Türkiye yaratmak hedefiyle TİM ile iş birliği yaparak ihracatçılara  güçlü bir destek verdiklerini ifade etti.

Bali, "Türkiye'nin bankası olmanın getirdiği sorumlulukla, milli  tavrını ve duruşunu her zaman tereddütsüzce sergileyen bir kurum olarak, bütün  imkanlarımızı, iyi niyetli ve samimi bir yaklaşımla memleketimizin ve  milletimizin hizmetine kararlılıkla sunmaya devam ediyoruz." dedi.

Ülke ekonomisinin büyümesinde kritik bir rolü bulunan ihracatın,  özellikle pandemi sürecinde içinden geçilen zor dönemden çıkışta da büyük önem  taşıdığını vurgulayan Bali, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Banka olarak bu alana özel bir konsantrasyon ile eğiliyoruz. Salgının  istihdama, üretime, ticarete, ödeme sistemlerine etkilerini azaltmak ve ekonomik  aktivitenin devamlılığını sağlamak amacıyla çok sayıda aksiyonu hayata  geçiriyoruz. Devam eden ekonomiye destek paketlerimizin yanı sıra TİM ile bugün  imzaladığımız protokolle ihracatın finansmanı için her ihtiyaca uygun vade ve  ödeme seçenekleri sunuyoruz. Protokol kapsamında, ihracatçılarımızı desteklemek  için faiz oranlarımızı mümkün olan en düşük seviyede tuttuk. İhracat döviz  kredilerinde uyguladığımız düşük faiz oranlarının, sadece ihracatçılarımız için  değil, ekonomideki tüm kesimler için de kritik olduğunu düşünüyoruz."

"TÜRKİYE'NİN İHRACATTAKİ KONUMUNU GÜÇLENDİRECEK DESTEĞİ VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Adnan Bali, salgının gidişatına dair belirsizliklerin dış talebin  kırılgan bir görünüm sunmaya bir süre daha devam edebileceği riskini de  beraberinde getirdiğini aktararak, "Ancak biz yılın ikinci yarısıyla birlikte  ihracat performansımızın koşullar paralelinde güçleneceğini öngörüyoruz." dedi.

Kovid-19 salgını sonrasında orta vadeli bir perspektifle bakıldığında,  ülkelerin, normalleşme sürecinde yakın coğrafyalarla çalışma ve daha butik  imalata odaklanabileceğini belirten Bali, Türkiye'nin, bu konjonktürden  faydalanabileceğini, coğrafi konumu itibarıyla küresel ticaret hacminin önemli  bir bölümünü teşkil eden bir pazara kısa uçuş mesafesiyle ulaşabildiğini, genç,  dinamik ve hızlı yapısı ile potansiyelinin yüksek olduğunu vurguladı.

Ülkelerin belli ölçüde içlerine kapandığı bu dönemde Türkiye'nin,  güvenilir bir tedarikçi olmasının yanında mevcut endüstriyel altyapısı ve iş gücü  kapasitesinin yeterli olduğunu, yeni pazarlar bulma ve üretim süreçlerini yönetme  konusunda halihazırda esnek bir yapısı bulunduğunu ifade eden Bali, "Ülke olarak  önümüzdeki dönemde birçok mal ve hizmetin tedariki için önemli bir aday olarak  sahneye çıkabileceğimizi düşünüyoruz. İş Bankası olarak biz de Türkiye'nin  ihracattaki konumunu güçlendirecek desteği vermeye devam edeceğiz." şeklinde  konuştu.

İHRACATÇILARA ÖZEL KARTLAR

Verilen bilgiye göre, protokol kapsamında Maximiles TİM İhracatçı Kart  ve Maximiles TİM İhracatçı Kart Premium kartları ihracatçıların kullanımına  sunuluyor.

TL/avro/dolar hesap özeti seçeneğini içeren kartlar ile ihracatçılar,  yaptıkları alışverişlerden hem MaxiMil hem de MaxiPuan kazanacak. Ayrıca, İş  Bankası aracılığıyla gerçekleştirecekleri aylık ihracat hacmi üzerinden de ilave  MaxiPuan kazanacak ve ihracatçılar, bu puanları MaxiMil olarak da kullanabilecek.

Maximiles TİM İhracatçı Kart, otel rezervasyonundan vize işlemlerine  kadar ihracatçıların hayatlarını kolaylaştıracak birçok önemli ve fark yaratacak  ayrıcalığı da içeriyor.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
14:14115.475
Değişim :  0,12% |  136,41
Açılış :  115.369  
Önceki Kapanış :  115.339  
En Yüksek
115.599 En Düşük
114.525
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
CEMAS 1,43 434.663.398 % 10,00  
AKMGY 33,06 5.397.924 % 9,98  
KSTUR 49,00 85.526 % 9,96  
ULAS 4,99 17.092.554 % 9,91  
KRDMA 3,48 68.624.571 % 9,78  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5637 8,6067 % 0,20  
Frank 7,2319 7,2755 % 0,21  
Riyal 1,8227 1,8318 % 0,15  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.773 1.773 4,63  
Altın Gr. 392 392 2,38  
Cumhuriyet 2.540 2.555 16,70  
Tam 2.607 2.620 17,10  
Yarım 1.270 1.281 8,40  
Çeyrek 637 642 4,20  
Gümüş.Ons 17,84 17,87 -0,08  
Gümüş Gr. 3,93 3,94 -0,01  
B. Petrol 41,88 41,88 -0,75  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru