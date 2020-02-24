Pereja İleri Kimya Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Edirneli iş insanı Özer Sezer Susesi, oğlu Anıl`ın düğün gecesi geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Ünlü iş insanı hayatını kaybetti
24.02.2020 10:35
Son güncelleme : 24.02.2020 11:44
Ünlü iş insanı Özer Sezer Susesi'nin oğlunun bu mutlu
gününe şahit olduktan hemen sonra hayata veda etmesi; iş, sanat ve cemiyet hayatından birçok ismi yasa boğdu.
KALP KRİZİ GEÇİREREK HAYATINI KAYBETTİ
Önceki gece İstanbul'da bir otelde oğlu Anıl Susesi'nin Fatma Girik'in yeğeni Ecem Fatma Girik ile evlendiren Özer Sezer Susesi düğünden kısa bir süre sonra kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.
Özer Sezer Susesi'nin nikah töreninin hemen ardından kalp krizi geçirmesi üzerine düğün sona erdirildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Susesi kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Özer Sezer Susesi için bugün sabah 09.30'da ilk olarak İstanbul Florya Camii'nde helallik alınacak, cenaze ardından Edirne’ye getirilecek. Özer Sezer Susesi için Eski Camii’de öğle namazında cenaze töreni düzenlenecek. Susesi, cenaze töreninden sonra Edirne Yeniimaret Bademlik Mezarlığı’nda toprağa verilecek.
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