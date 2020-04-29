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VakıfBank’tan 950 milyon dolar sendikasyon kredisi

29.04.2020 13:47

Son güncelleme : 29.04.2020 13:47
VakıfBank, 16 ülkeden 33 bankanın katılımıyla 312 milyon dolar ve 589,5 milyon avro olmak üzere toplam 950 milyon dolar tutarında sendikasyon kredisi anlaşması imzaladı.



AA

VakıfBank'tan yapılan açıklamaya göre, müşteri talep ve ihtiyaçlarına  uygun ürünleriyle, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını sürecinde toplumun her  kesiminin yanındaki güç olan banka, milli ekonomiye destek vermeye devam ediyor.

VakıfBank son olarak, 16 ülkeden 33 bankanın katılımıyla toplam 950  milyon dolarlık sendikasyon kredisi sağladı. Emirates NBD ve Abu Dhabi Commercial  Bank’ın koordinatörlüğünde sağlanan 367 gün vadeli kredinin dolar maliyeti, geçen  yılın aynı dönemine göre 25 baz puan düşerek Libor +%2.25, avro maliyeti ise 40  baz puan düşerek Euribor +%2.00 seviyesinde gerçekleşti.

"GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞLEM, TÜRK EKONOMİSİNE DUYULAN GÜVENİ BİR KEZ DAHA TEYİT ETTİ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar  Üstünsalih, gerçekleştirilen işlemin Türk ekonomisine duyulan güveni bir kez daha  teyit ettiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

“Corona virüs salgınının reel ekonomiler, piyasalar ve günlük hayat  üzerinde yarattığı baskının çok net hissedildiği bir dönemden geçerken dahi  VakıfBank olarak, 4 kıtadan 33 uluslararası bankanın katkılarıyla toplam 950  milyon dolar tutarında sendikasyon kredisi elde ettik. Böyle bir süreçte  gerçekleştirilen bu işlemin ülke ekonomimiz açısından çok önemli olduğunu  düşünüyorum. Bu kredi, hiç şüphesiz muhabir bankalarımızın milli ekonomimize ve  bankamıza olan güvenlerini bir kez daha teyit etmiştir. Küresel şartlara rağmen,  sendikasyon takvimimizde herhangi bir gecikme olmaksızın sağladıkları destekten  ötürü muhabir banka temsilcilerimize bir kez daha teşekkürlerimi iletiyorum.”

“5 YENİ BANKA DAHA KATILIM SAĞLADI” 

Abdi Serdar Üstünsalih, elde edilen 950 milyon dolar sendikasyon  kredisi ile toplam sendikasyon kredi bakiyesinin 1,5 milyar dolar seviyesini  aştığına dikkati çekerek, VakıfBank olarak mütekabiliyet temelinde sendikasyon  kredisine katılan bankalarla iş birliğini her alanda artırmaya devam edeceklerini  vurguladı.

"13 milyar doları aşan toplam yurt dışı kaynağımız ve 1,5 milyar  doları aşan sendikasyon kredi büyüklüğümüz ile bu alanlarda en aktif ve en sağlam  Türk bankalarından birisiyiz." değerlendirmesinde bulunan Üstünsalih, şu  ifadeleri kullandı:

"Bankamızın uluslararası piyasalardaki güçlü ve öncü konumu sayesinde,  her işlemimize farklı ve yeni bankalar dâhil olmakta ve böylece katılımcı banka  sayısı artmaya devam etmektedir. Geçen yıl sendikasyon listemizde olmayan 5 yeni  bankanın sendikasyon kredimize ilgi göstermesi ve katılım sağlaması son derece  memnuniyet vericidir. Aktif rasyosu en yüksek bankalardan biri olarak önümüzdeki  dönemlerde de yurt dışından uzun vadeli ve uygun maliyetli kaynak getirmeye ve bu  sayede milli ekonomimize kesintisiz destek sağlamaya devam edeceğiz."





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