VakıfBank'tan 950 milyon dolar sendikasyon kredisi













AA

VakıfBank'tan yapılan açıklamaya göre, müşteri talep ve ihtiyaçlarına uygun ürünleriyle, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını sürecinde toplumun her kesiminin yanındaki güç olan banka, milli ekonomiye destek vermeye devam ediyor.VakıfBank son olarak, 16 ülkeden 33 bankanın katılımıyla toplam 950 milyon dolarlık sendikasyon kredisi sağladı. Emirates NBD ve Abu Dhabi Commercial Bank’ın koordinatörlüğünde sağlanan 367 gün vadeli kredinin dolar maliyeti, geçen yılın aynı dönemine göre 25 baz puan düşerek Libor +%2.25, avro maliyeti ise 40 baz puan düşerek Euribor +%2.00 seviyesinde gerçekleşti.Açıklamada görüşlerine yer verilen VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, gerçekleştirilen işlemin Türk ekonomisine duyulan güveni bir kez daha teyit ettiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:“Corona virüs salgınının reel ekonomiler, piyasalar ve günlük hayat üzerinde yarattığı baskının çok net hissedildiği bir dönemden geçerken dahi VakıfBank olarak, 4 kıtadan 33 uluslararası bankanın katkılarıyla toplam 950 milyon dolar tutarında sendikasyon kredisi elde ettik. Böyle bir süreçte gerçekleştirilen bu işlemin ülke ekonomimiz açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu kredi, hiç şüphesiz muhabir bankalarımızın milli ekonomimize ve bankamıza olan güvenlerini bir kez daha teyit etmiştir. Küresel şartlara rağmen, sendikasyon takvimimizde herhangi bir gecikme olmaksızın sağladıkları destekten ötürü muhabir banka temsilcilerimize bir kez daha teşekkürlerimi iletiyorum.”Abdi Serdar Üstünsalih, elde edilen 950 milyon dolar sendikasyon kredisi ile toplam sendikasyon kredi bakiyesinin 1,5 milyar dolar seviyesini aştığına dikkati çekerek, VakıfBank olarak mütekabiliyet temelinde sendikasyon kredisine katılan bankalarla iş birliğini her alanda artırmaya devam edeceklerini vurguladı."13 milyar doları aşan toplam yurt dışı kaynağımız ve 1,5 milyar doları aşan sendikasyon kredi büyüklüğümüz ile bu alanlarda en aktif ve en sağlam Türk bankalarından birisiyiz." değerlendirmesinde bulunan Üstünsalih, şu ifadeleri kullandı:"Bankamızın uluslararası piyasalardaki güçlü ve öncü konumu sayesinde, her işlemimize farklı ve yeni bankalar dâhil olmakta ve böylece katılımcı banka sayısı artmaya devam etmektedir. Geçen yıl sendikasyon listemizde olmayan 5 yeni bankanın sendikasyon kredimize ilgi göstermesi ve katılım sağlaması son derece memnuniyet vericidir. Aktif rasyosu en yüksek bankalardan biri olarak önümüzdeki dönemlerde de yurt dışından uzun vadeli ve uygun maliyetli kaynak getirmeye ve bu sayede milli ekonomimize kesintisiz destek sağlamaya devam edeceğiz."