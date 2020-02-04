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Varlık Fonu`nun İFM ortaklığı yatırım faaliyetlerini hızlandırdı

04.02.2020 16:13

Son güncelleme : 04.02.2020 16:13
Türkiye Varlık Fonu`nun İstanbul Finans Merkezi (İFM) projesine yatırımcı olarak 1,67 milyar lirayla dahil olması, yatırım faaliyetlerini yılın son çeyreğinde hareketlendirdi.



AA

Cushman & Wakefield tarafından ofis, perakende, sanayi, lojistik,  konut, otel sektörlerine yönelik hazırlanan "Türkiye Pazar Analizleri 2019 Yıl  Sonu Raporu" açıklandı.

Rapora göre, Türkiye ekonomisinin yılın üçüncü çeyreğinde pozitif  eğilime geçerek önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,9 artış kaydetmesinin,  ofisten perakende ve lojistiğe kadar ticari gayrimenkulün pek çok alanındaki  yatırımlara hız vermesi bekleniyor.

Reel sektör güven endeksi ve imalat sanayi endekslerinin uzun süredir  gösterdiği düşüş eğiliminden sonra üçüncü çeyrekte yükselişe geçmesiyle ekonomide  gözlemlenen ılımlı toparlanma, kısa ve orta vadede ticari gayrimenkuldeki yeni  yatırım beklentilerinin önünü açtı.

Geçen yıl süresince ofis pazarındaki yatırım faaliyetlerinde yaşanan  en önemli gelişme; Türkiye Varlık Fonu'nun İFM'ye yatırımcı olarak 1,67 milyar  lirayla katılması oldu. Yatırım faaliyetleri beklentiler doğrultusunda yılın son  çeyreğinde hareket kazandı.

Artan acil satılık gayrimenkuller ile ofis yatırımlarına olan talebin  giderek artması ve fiyatların alıcı beklentilerine yaklaşarak kiracı lehine  ortamın orta vadede sürmesi bekleniyor. Bu doğrultuda, 2019'da önceki yıla göre  278 bin 828 metrekareyle neredeyse aynı seviyede kaydedilen toplam kiralama  işlemlerinin gelecek dönemde daha da artması bekleniyor.

Ofis arzı düşük de olsa mevcut geliştirme projelerine paralel olarak  artıyor. İstanbul'da genel ofis arzı 6,46 milyon metrekare olarak aynı seviyede  kalırken, yeni yapı ruhsatlarında da düşüş kaydedildi.

Dördüncü çeyrekte, metrekare bazında anlaşmalar, yüzde 66,78'i Anadolu  Yakası'nda olmak üzere bir önceki çeyreğe göre neredeyse 2 katı bir oranla artış  gösterirken, ofis kiraları metrekare başına 170 TL ile en yüksek İstanbul  Levent'te gerçekleşti. Birincil kiraların kısa vadede dip noktaya ulaşması  beklenirken, birincil getiri oranlarının da artan acil satılık gayrimenkullerle  kısa ve orta vadede artması bekleniyor.

YABANCI YATIRIMCI, TÜRKİYE'Yİ ULAŞIM VE DEPODA MERKEZ ÜS YAPACAK

Rapora göre, 2019'da sanayi ve lojistik yatırım işlemleri önceki yıla  kıyasla sürekli arttı ve sektörün kullanım amaçlı arsa ve fabrika satın alımları  ile yükselişe geçti. Sanayi ve lojistik yatırım talebinin fırsatçı alıcılar  tarafından ivme kazanması öngörülüyor.

Geçen yıl boyunca İngiltere'den Danimarka'ya, Tayvan'dan Almanya ve  ABD'ye kadar yabancı birçok firmanın yatırım rotalarını Türkiye'ye çevirmesi,  ülkenin ulaşım ve depo alanında merkez üs olmasını hızlandırdı.

Yıl sonunda tanıtımı yapılan yerli otomobilin Bursa Gemlik'te  kurulacak fabrikası sanayi pazarında ivmelenmeyi hızlandıracak.

Depo kiralama faaliyetleri dördüncü çeyrekte bir önceki çeyreğe göre  önemli ölçüde artışla 22 bin 907 metrekare olarak belirlenirken, 2019'da depo  kiralama hacmi 102 bin 473 metrekareye ulaştı. Sektörde arsa fiyatları ve kira  seviyelerinin döviz cinsinden düşüşüne yönelik beklentiler sürecek.

ONLİNE PERAKENDEYE YÖNELİK TALEP İVMELENECEK

Raporun perakendeye ilişkin verilerine göre, 2019 boyunca perakende  yatırım faaliyetleri, ikincil şehirlerde bulunan alışveriş merkezlerinde  yükseldi. Artışa geçen enflasyona rağmen yılın üçüncü çeyreğinde ekonomide  kaydedilen pozitif büyümeyle fırsatçı yatırımcıların satılık gayrimenkullere olan  talebinin artması bekleniyor.

Geçen yıl AVM eğilimi yeni fonksiyonlu, yeme-içme, eğlence alanları  ile yenileme ve yeniden konumlandırma üzerine gelişti. Bunun yanında,  perakendenin çok yönlü kanal sistemi ile ilerlemesi, online perakendeye olan  talebin de buna paralel olarak hızlı ivmelenmesi bekleniyor.

Son çeyrekte 231 bin 540 metrekarelik yeni arz girişi ile toplam AVM  arz girişi 2019'da 351 bin 540 metrekare olarak gerçekleşirken, toplam arz 424  AVM ile 13,22 milyon metrekareye ulaştı. Döviz cinsinden kiraların enflasyon ve  kura bağlı olarak kısa vadede dip noktaya ulaşması beklenirken, getiri  oranlarının ise kısa ve orta vadede hafif bir artış göstermesi öngörülüyor.




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