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Vatandaş bankalara 65,6 milyar lira masraf ödedi

10.02.2020 11:53

Son güncelleme : 10.02.2020 11:53
Bankaların hizmet gelirleri ile kullandırdıkları krediler nedeniyle vatandaştan aldığı ücret ve komisyonların tutarı, 2019`da bir önceki yıla göre yüzde 35 artarak 65,6 milyar liraya ulaştı.



AA

AA muhabirinin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlediği bilgilere göre, bankaların faiz dışı gelirleri, 2019'da  bir önceki yıla kıyasla yüzde 37 artarak 106,2 milyar liraya çıktı.

Vatandaşların en çok karşılaştığı masraf kalemleri olan bankacılık  hizmetleri ile kredi kullandırılırken alınan ücret ve komisyonların tutarı ise  söz konusu dönemde yüzde 35 artışla 65,6 milyar lira oldu. Söz konusu gelirlerin  toplam faiz dışı gelirler içindeki payı yüzde 61,8 olarak hesaplandı.

Geçen yıl bankalar, sadece hizmet geliri olarak 49,6 milyar lira,  ücret ve komisyon olarak da 16 milyar lira gelir kaydetti.

MASRAF KALEMLERİNE ÖDEME 5 YILDA 200 MİLYAR LİRAYI AŞTI

Vatandaşların en çok karşılaştığı masraf kalemleri olan bankacılık  hizmetleri ile kredi kullandırılırken alınan ücret ve komisyonların tutarı, son 5  yılda 209,3 milyar liraya ulaştı.

Banka hizmetleri için vatandaşlar 5 yılda 159,3 milyar lira öderken,  bankalar kullandırdıkları kredilerden aldığı ücret ve komisyonlardan 50 milyar  lira gelir elde etti.

MASRAF KALEMİ 16'YA DÜŞTÜ

BDDK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), işlem maliyetlerinin  düşürülmesi amacıyla finansal tüketicilerden ve ticari müşterilerden bankaların  alabileceği ücret ve komisyonları yeniden düzenledi.

Böylece bankalar tarafından alınabilecek ücret, masraf ve  komisyonların sayısı ticari müşterilerde 2 bin 400'den 51'e, finansal  tüketicilerde 20'den 16'ya indi.

Düzenleme ile ticari kredilerde yüzde 2 ila yüzde 6 aralığında  belirlenen erken ödeme komisyonu, kalan vadesi 2 yıla kadar olanlarda yüzde 1'e,  vadesi 2 yıldan uzun olanlarda yüzde 2'ye düşürüldü.

Ticari kredi kartlarında yüzde 3-4 seviyelerinde olan nakit avans  komisyonu da yüzde 1 ile sınırlandırıldı. Düzenlemeler, 1 Mart'tan itibaren  yürürlüğe girecek.




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