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Vefra petrol sahasında üretim yeniden başladı

06.07.2020 11:54

Son güncelleme : 06.07.2020 11:58
Kuveyt ile Suudi Arabistan, ortak petrol sahalarının bulunduğu tarafsız bölgedeki Vefra petrol sahasında üretime yeniden başladı.



AA

Kuveyt Petrol Bakanlığının Twitter hesabından yapılan yazılı  açıklamada, "Beş yıllık bir aranın ardından, 2020 yılının temmuz ayı başlangıcı  itibarıyla Vefra petrol sahasında ortak üretim yeniden başladı." ifadelerine yer  verildi.

Açıklamada ayrıca Kuveyt ve Suudi Arabistan'ın diğer ortak petrol  sahası Hafci'de de birkaç gün önce petrol üretimine yeniden başlandığı  hatırlatılarak, "iki ülkenin ortaklaşa oluşturduğu plan doğrultusunda hareket  edildiği" belirtildi.

HAFCİ VE VEFRA PETROL SAHALARI

Suudi Arabistan ile Kuveyt arasındaki tarafsız bölgede bulunan Hafci  ve Vefra petrol sahalarının günde 500-600 bin varil üretim kapasitesi bulunuyor.

Çevresel nedenlerle 2014'te Hafci'yi, işletmede yaşanan engeller  nedeniyle de 2015'te Vefra'yı kapatan iki ülke, Aralık 2019'da bölgede yeniden  petrol üretimine başlama kararı almıştı.




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