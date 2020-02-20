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Venezuela`nın devlet petrol şirketi yeniden yapılandırılacak

20.02.2020 12:12

Son güncelleme : 20.02.2020 12:12
Venezuela`da devlet petrol şirketi PDVSA`yı yönetmek üzere Ekonomiden Sorumlu Devlet Başkan Yardımcısı Tareck El Aissami başkanlığında komisyon kuruldu.



AA

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkenin petrol üretiminin artırılması amacıyla PDVSA'nın, Devlet Başkanlığına bağlı kurulacak komisyon tarafından yönetilmesi için "Enerjide Acil Durum" kararnamesi çıkardı.

PDVSA'nın başkent Caracas'taki merkezinde düzenlenen ve devlet  televizyonu VTV'den canlı yayınlanan imza töreninde konuşan Maduro, "Daha fazla bahane kabul etmiyorum. Ya üreteceğiz ya üreteceğiz. Venezuela dünyadaki petrol  devlerinden biri olmak zorunda." değerlendirmesinde bulundu.

"Artık tüm petrol üretimini, petrokimya endüstrisini, rafinerileri  yani tüm PDVSA'yı yeniden yapılandıracağımız, dönüştüreceğimiz ve savunacağımız  vakit geldi." ifadelerini kullanan Maduro, petrol endüstrisinin güvenliğini  garanti altına almak için kurulan Devlet Başkanlığı Komisyonunun bu alanda "tam  yetkiye sahip olduğunu" vurguladı.

Maduro, komisyona Devlet Başkan Yardımcısı El Aissami'nin başkanlık  edeceğini, PDVSA tesislerinin güvenliğinin sağlanması için Savunma Bakanı  Vladimir Padrino Lopez'in de komisyonda bulunacağını duyurdu.

İçişleri Bakanı Nestor Reverol, Petrol Bakanı Manuel Quevedo, Bilim ve Teknoloji Bakanı Maria Gabriela Jimenez ve Ulaştırma Bakanı Hipolito Abreu'nun da  görev yapacağı komisyonda PDVSA'nın mevcut yönetiminden isimler, işçi temsilcileri ve öğretim görevlileri de yer alacak.




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