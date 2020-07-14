Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin, AB`nin vergilendirme konusunda iş birliği yapmayanlar listesindeki ülkeler ile iş yapan şirketlere finansal destek verilmemesini istedi.
`Vergi cennetleriyle ilintili şirketlere destek verilmemeli`
14.07.2020 15:04
Son güncelleme : 14.07.2020 15:09
DHA
Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Margarethe Vestager, vergi cennetleriyle iş yaparak vergi ödemekten kaçan şirketlerin kamu desteği almasının kabul edilemez olduğunu vurguladı ve ekledi:
"Bu, vergi ödeyenler ve sosyal güvenlik sistemleri bağlamında, ulusal ve genel olarak da AB bütçesinin istismarı anlamına gelir."
Komisyon ayrıca, mali suçlara, yolsuzluklara karışan ya da vergi kaçıran ve sosyal güvenlik yükümlülüklerini yerine getirmeyen şirketlere de destek verilmemesi gerektiği uyarısı yaptı.
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