`Vergi cennetleriyle ilintili şirketlere destek verilmemeli`













DHA

Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Margarethe Vestager, vergi cennetleriyle iş yaparak vergi ödemekten kaçan şirketlerin kamu desteği almasının kabul edilemez olduğunu vurguladı ve ekledi:"Bu, vergi ödeyenler ve sosyal güvenlik sistemleri bağlamında, ulusal ve genel olarak da AB bütçesinin istismarı anlamına gelir."Komisyon ayrıca, mali suçlara, yolsuzluklara karışan ya da vergi kaçıran ve sosyal güvenlik yükümlülüklerini yerine getirmeyen şirketlere de destek verilmemesi gerektiği uyarısı yaptı.