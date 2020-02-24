GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Vergi Haftası başladı

24.02.2020 09:56

Son güncelleme : 24.02.2020 11:44
Bugün başlayan 31`inci Vergi Haftası kapsamında 1 Mart`a kadar ülke genelinde çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek. Vergi Haftası kapsamında vergi bilincinin çocuklarda ve genç nesillerde oluşturulması, toplumun tüm kesimlerine benimsetilmesi, mükelleflerin vergiye gönüllü uyumunun sağlanması ve kayıt dışı ekonomi ile mücadele bilincinin oluşturulması amaçlanıyor.



AA

Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan yapılan duyuruya göre, her yıl şubat ayının son haftasında kutlanan Vergi Haftası kapsamında vergi bilincinin çocuklarda ve genç nesillerde oluşturulması, toplumun tüm kesimlerine benimsetilmesi, mükelleflerin vergiye gönüllü uyumunun sağlanması ve kayıt dışı  ekonomi ile mücadele bilincinin oluşturulması amaçlanıyor.

Bugün başlayan ve 1 Mart'a kadar kutlanacak 31'inci Vergi Haftası  nedeniyle tüm yurtta çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek.

Buna göre, Türkiye genelinde, beyan, ödeme ve diğer vergisel  yükümlülüklerini zamanında yerine getiren gönüllü uyum seviyesi yüksek  mükellefler iş yerlerinde ziyaret edilerek, sunulan hizmetlere yönelik görüş ve  önerileri alınacak.

Genç girişimcilere vergi konularında bilgilendirme yapılacak ve "Genç  Girişimcilere Vergi ve Sigorta Prim Teşviki" broşürü dağıtılacak. Üniversitelerde  stantlar kurularak vergi bilinci, kayıt dışı ekonomi, istihdam, kariyer imkanları  gibi konularda bilgilendirme yapılacak.

OKULLARDA BİLGİLENDİRME ÇALIŞMASI

81 ilde öğrenciler okullarında ziyaret edilerek vergi konusunda  bilgilendirmeler gerçekleştirilecek. Türkiye genelindeki okullarda Milli Eğitim  Bakanlığı ile ortaklaşa vergi bilincini geliştirme eğitimleri verilecek.

Vergi Haftası için "Vergi Güçtür" sloganı ile hazırlanan genel afiş 81  ildeki vergi dairesi başkanlıkları ve defterdarlıklarda,  öğrencilere yönelik  olarak "Gözümüz Yükseklerde Geleceğimiz Vergilerimizde" sloganı ile hazırlanan  afiş ilk ve ortaöğretim okullarında asılacak.

31'inci Vergi Haftası için hazırlanan ve kullanılan tüm görsellere,  gerçekleştirilen etkinliklere  www.vergihaftasi.gov.tr adresinden ulaşılabilecek

Duyuruda, vergisel yükümlülüklerini tam ve zamanında yerine getirerek  ülkenin gelişmesine katkı sağlayan tüm mükelleflere teşekkür edildi.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
12:26114.058
Değişim :  -2,37% |  -2.771,74
Açılış :  114.984  
Önceki Kapanış :  116.829  
En Yüksek
114.984 En Düşük
113.870
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GSRAY 3,60 91.534.440 % 20,00  
RALYH 9,43 38 % 15,00  
YBTAS 5.656,70 192.328 % 10,00  
YONGA 11,28 52.114 % 9,94  
BALAT 2,06 99.611 % 9,57  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,9217 7,9614 % 0,63  
Frank 6,2513 6,2890 % 0,80  
Riyal 1,6354 1,6436 % 1,00  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.685 1.685 41,05  
Altın Gr. 333 333 10,64  
Cumhuriyet 2.206 2.239 73,00  
Tam 2.196 2.251 68,98  
Yarım 1.062 1.089 33,37  
Çeyrek 532 545 16,68  
Gümüş.Ons 18,78 18,82 0,29  
Gümüş Gr. 3,71 3,72 0,09  
B. Petrol 56,09 56,09 -1,85  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru