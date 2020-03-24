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Vergi süreçlerinde mücbir sebepten faydalanacak sektörler açıklandı

24.03.2020 12:08

Son güncelleme : 24.03.2020 12:08
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınının neden olduğu ekonomik tahribata karşı devreye aldıkları Ekonomik İstikrar Kalkanı tedbirleri kapsamında vergi süreçleri bakımından mücbir sebep hükümlerinden faydalanacak mükellefler için bir genel tebliğ hazırladıklarını belirterek, "Tebliğle mücbir sebep hali kapsamındaki sektörleri ve altında yer alan iş kollarını belirledik. Sektörlerin dışında, ticari, zirai kazanç sahibi veya serbest meslek erbabı olan tüm gelir vergisi mükellefi 1,9 milyon vatandaşlarımızı da mücbir sebep hali kapsamına aldık" ifadelerini kullandı.



AA

Bakan Albayrak, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Kovid-19 tedbirleri kapsamında alınan bazı kararları açıkladı.

Salgının ekonomik tahribatına karşı Ekonomik İstikrar Kalkanı tedbirlerinin uygulamaya konulduğunu hatırlatan Albayrak, "Vergi süreçleri  bakımından mücbir sebep hükümlerinden faydalanacak mükellefler için bir genel tebliğ hazırladık.Tebliğle mücbir sebep hali kapsamındaki sektörleri ve altında  yer alan iş kollarını belirledik. Sektörlerin dışında, ticari, zirai kazanç  sahibi veya serbest meslek erbabı olan tüm gelir vergisi mükellefi 1,9 milyon  vatandaşlarımızı da mücbir sebep hali kapsamına aldık." değerlendirmesinde  bulundu.

BEYANNAME ÖDEMELERİNE ÖTELEME

Sektörlere yönelik sağlanan kolaylıklara dikkati çeken Albayrak, şu bilgileri verdi:

"Tebliğle belirlenen sektörler için nisan, mayıs ve haziranda muhtasar  ve KDV beyannamelerine ilişkin ödemeleri 6’şar ay öteliyoruz. Bu aylarda  verilmesi gereken muhtasar ve KDV beyannameleri de verilmeyecek. Bu beyannameleri  27 Temmuz'a erteliyoruz. Diğer taraftan İçişleri Bakanlığı genelgesi sonrası, 65  yaşın üzerinde olması ya da kronik rahatsızlığı bulunması nedeniyle sokağa  çıkamayacak olan vergi mükellefi vatandaşlarımızın beyanname ve ödemeleri yasağın  sonuna kadar ertelenmiştir."

Bakan Albayrak'ın mesajında paylaştığı infografik içeriklerinde,  serbest meslek erbabı çiftçi, terzi, manav, avukat, mali müşavir, mimar,  mühendis, doktor, dişçilerin de söz konusu mücbir sebep halinden faydalanacağı  kaydedildi.

MÜCBİR SEBEP HALİNDEN FAYDALANACAK SEKTÖRLER

Söz konusu tebliğ hükümlerinde yer alan mücbir sebep halinden  faydalanacak sektörler ve mükellef grupları şöyle sıralandı:

"1- Perakende Ticaret ve Alışveriş Merkezleri: Market, büfe, bakkal,  şarküteri, manav, dondurmacı, tuhafiye, kasap, inşaat malzemeleri satışı, küçük  ev eşyaları ile beyaz eşya satışı, mobilya satışı, ev tekstili, kitap ve  kırtasiye, gazete ve dergi, ayakkabı ve giyim eşyası perakende satışı, oyuncakçı,  tıbbi ve ortopedik ürünler, eczane, kuyumcu, çiçekçi, pazarcılar, balıkçılar,  pastane ve fırınlar, kişisel bakım ve kozmetik ürünlerinin satışı, halkla  ilişkiler faaliyetleri ve benzeri her türlü ürünün perakende olarak satışına  yönelik faaliyetler ile alışveriş merkezleri ve buralarda perakende satış  faaliyetinde bulunanlar.

2- Demir Çelik ve Metal Sanayisi: Demir, çelik, alüminyum, bakır,  kurşun, çinko, kalay imalatı ile bunların imalatçılar tarafından satışı.

3- Otomotiv: Otomobil, kamyon, kamyonet, treyler (römork) ve yarı  treyler (yarı römork) imalatı otobüs, minibüs, midibüs, traktör, motosiklet,  römork, karavan gibi tüm motorlu kara taşıtlarının imalatı, toptan ve perakende  satışı ile otomotiv yan sanayisi.

4- Lojistik-Ulaşım: Hava, kara, demir yolu, deniz ve her türlü suyolu  ile yapılan her türlü şehir içi ve şehirler arası yük ve yolcu taşımacılığı,  otoyol, tünel ve köprü işletmeciliği, depolama ve antrepoculuk faaliyetleri,  havaalanı yer hizmetleri gibi her türlü lojistik ve ulaşım hizmetleri.

5- Sinema ve Tiyatro Faaliyetleri: Tiyatro, opera, bale, sinema,  konser gibi her türlü sanatsal faaliyetler.

6- Konaklama: Otel, motel, pansiyon, tatil köyü gibi konaklama  faaliyetleri, tur operatörü ve seyahat acenteliği faaliyetleri, rezervasyon  hizmetleri gibi her türlü konaklama ve buna ilişkin faaliyetler.

7- Yiyecek ve İçecek Hizmetleri: Lokanta, kafe, kıraathane, kahvehane,  çay ocakları, kantinler, ulaşım araçlarında bulunan büfeler gibi her türlü  yiyecek ve içeceklerin sunumuna yönelik hizmetler.

8- Tekstil ve Konfeksiyon Faaliyetleri: Kumaş ve iplik imalatı, her  türlü pamuktan, yünden, tiftikten, elyaftan ve kumaştan mamul ürünlerin imalatı  ile giyim ve ev tekstili ürünlerinin imalatı, satışı gibi her türlü tekstil ve  konfeksiyon imalat ve satışı.

9- Etkinlik ve Organizasyon: Gösteri, kongre, konferans, ticari fuar  ve etkinliklerin organizasyonu ile internet kafe, oyun, düğün ve nikah salonu,  spor merkezleri gibi yerlerde gerçekleştirilen her türlü etkinlik ve organizasyon  faaliyetleri.

10- Sağlık Hizmetleri: İnsan sağlığına yönelik hastane hizmetleri,  diyaliz merkezleri, özel hekimlik faaliyetleri, diş hekimliği faaliyetleri,  yatılı bakım faaliyetleri, tıbbi laboratuvar hizmetleri gibi sağlık faaliyetleri.

11- Mobilya İmalatı: Sandalye, koltuk, kanepe, çekyat, divan ve  benzerleri ile iskeletlerinin imalatı, büro ve mutfak mobilyaları imalatı, yatak  imalatı, yatak odası, yemek odası, banyo dolabı, genç ve çocuk odası takımı,  gardırop, vestiyer gibi mobilyaların imalatı.

12- Madencilik ve Taş Ocakçılığı: Taş kömürü, linyit, uranyum, krom,  nikel, alüminyum gibi madenlere yönelik faaliyetler ile mermer, granit ve taş  ocakçılığı gibi madenciliğe yönelik faaliyetler.

13- İnşaat: Bina projelerinin geliştirilmesi, ikamet amaçlı binalar  ile ikamet amaçlı olmayan binaların inşaatı, binaların yeniden düzenlenmesi ve  yenilenmesi faaliyetleri, yıkım işleri, ısıtma, havalandırma, soğutma ve  iklimlendirme sistemlerinin kurulumu, binaların iç ve dış boyama ve işleri, duvar  ve yer kaplama gibi bina inşaatı ile özel inşaat faaliyetleri.

14- Endüstriyel Mutfak Ekipmanları: Demir, çelik, alüminyum ve  bakırdan sofra ve mutfak eşyalarının imalatı gibi endüstriyel mutfak  ekipmanlarının imalatı.

15- Araç Kiralama: Motorlu kara taşıtlarının ve arabaların  kiralanması.

16- Basılı Yayın ve Matbaacılık: Ders ve çocuk kitaplarının,  gazetelerin, dergi ve süreli yayınların yayımı gibi basılı yayın hizmetleri,  gazetelerin, dergilerin ve süreli yayınların basım hizmetleri ve ciltçilik gibi  hizmetler."





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