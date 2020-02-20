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Veriler açıklandı! 3,3 milyar liraya yükseldi

20.02.2020 10:37

Son güncelleme : 20.02.2020 10:40
Bankalararası Kart Merkezi verilerine göre 14 Şubat Sevgililer Günü`nde kartlı ödeme tutarı geçen yılın aynı gününe göre yüzde 28 artarak 3,3 milyar liraya yükseldi.



AA

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) yılın ilk ayına ilişkin kartlı ödeme verilerini yayımladı. Banka kartları ve kredi kartlarıyla ocak ayında yapılan toplam ödeme tutarı 2019'un  aynı ayına kıyasla yüzde 25 artarak 88,9 milyar liraya yükseldi. Bu ödemelerin 76,2 milyar lirası kredi kartları ile yapılırken, 12,7 milyar lirasında banka  kartları kullanıldı.

Banka kartı ile ödemelerdeki büyüme yüzde 48, kredi kartı ile  ödemelerde ise bu oran yüzde 22 olarak gerçekleşti.

KARTLARLA YAPILAN KAMU-VERGİ ÖDEMELERİ 4,5 MİLYAR LİRA

Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) ilk taksidinin de ödendiği ocak  ayında, bu ödemeleri kapsayan "kamu-vergi ödemeleri" sektöründe kartlı ödeme  tutarı 4,5 milyar lira oldu.

Toplam kartlı ödemelerin yüzde 5'ine denk gelen bu tutarın 2,5 milyar  lirası (yüzde 55) internetten yapıldı.

Kamu tahsilatlarında kartlı ödemeler yaygınlaşmaya devam ederken,  finansal okuryazarlık oranının yükselmesiyle beraber bilinçlenen kullanıcılar  artık kartlarını vergi gibi zorunlu ödemelerde daha çok kullanıyor.

Geçen yılın ocak ayında kamu-vergi ödemeleri sektöründe 3,3 milyar  liralık kartlı ödeme gerçekleştirilmişti. Böylece kartlarla yapılan kamu-vergi  ödemeleri geçen yıla göre yüzde 36 artış gösterdi.

SEVGİLİLER GÜNÜ HAFTASINDA EN FAZLA ARTIŞ KUYUMCULUK SEKTÖRÜNDE

Geçen yıl Sevgililer Günü'nde 2,5 milyar lira olan kartlı ödeme  tutarı, bu yıl yüzde 28 artarak 3,3 milyar lira seviyesinde gerçekleştiği  görüldü. 14 Şubat gününde en fazla kartlı ödeme saat 18.00-19.00 arasında  gerçekleşti.

Sevgililer Günü'nü içeren 8-14 Şubat haftasında kartlarla yapılan  ödemelerde bir önceki haftasına göre en fazla artış yüzde 65'le kuyumculuk  sektöründe yaşandı. Bu sektörü yüzde 7'şer artışla elektronik eşya ve sağlık  ürünleri/kozmetik sektörleri takip etti.

7-14 Şubat haftasında elektronik eşya sektöründe 1 milyar 217 milyon  lira, sağlık ürünleri-kozmetik sektöründe 934 milyon lira ve kuyumculuk  sektöründe 742 milyon lira kartlı ödeme yapıldı.

Ortalama kartlı ödeme tutarı kuyumculuk sektöründe 1388 lira, elektronik eşya sektöründe 423 lira ve sağlık ürünleri/kozmetik sektöründe 149  lira oldu.




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