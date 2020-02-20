L Brands iç çamaşırı markası Victoria`s Secret`ın hakim hisselerini yatırım firması Sycamore Partners`a 1.1 milyar dolar değerleme ile satıyor.
Victoria`s Secret satılıyor!
20.02.2020 16:43
Son güncelleme : 20.02.2020 16:45
REUTERS
Şirketin bu satışı Bath & Body Works isimli diğer markasına yoğunlaşmak için yapacağı düşünülüyor.
L Brands'ten yapılan açıklamada, uzun süredir şirketin CEO'su olarak görev yapan Leslie Wexner'ın da bu işlem tamamlandıktan sonra görevini bırakacağı ve onursal başkan olacağı açıklanmıştı.
Ohio merkezli The Columbus firması Sycamore Partners'in Victoria's Secret'ın %55'ine sahip olacağını ve şirketi ortaklık şirketi statüsüne geçireceğini söyledi. L Brands bu ortaklıkta %45 hisse sahibi olacak.
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En Yüksek
|Değişim
|: -2,99%
|| -3.562,46
|Açılış
|: 119.289
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|Önceki Kapanış
|: 119.196
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119.350
En Düşük
114.921
16:306,0986
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
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|Açılış
|: 6,0980
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|Önceki Kapanış
|: 6,0790
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6,1018
En Düşük
6,0806
16:306,5889
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0112
|Açılış
|: 6,5860
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|Önceki Kapanış
|: 6,5630
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6,5913
En Düşük
6,5663
16:30317,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
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|Açılış
|: 317,19
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|Önceki Kapanış
|: 315,46
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317,27
En Düşük
314,06
BIST En Aktif Hisseler
|MIPAZ
|3,56
|191.146.321
|% 19,87
|
|QNBFL
|143,90
|7.526.298
|% 9,02
|
|YONGA
|9,22
|90.121
|% 6,34
|
|HATEK
|9,07
|35.449.491
|% 5,96
|
|LOGO
|71,30
|82.194.084
|% 5,01
|
|TSPOR
|6,23
|775.884.501
|% -19,92
|
|GSRAY
|3,13
|879.950.990
|% -19,74
|
|TKNSA
|6,75
|51.019.878
|% -19,45
|
|VERTU
|5,36
|37.212.119
|% -18,79
|
|HUBVC
|26,82
|57.263.619
|% -17,93
|
|ASELS
|28,16
|1.400.391.261
|% -5,44
|
|THYAO
|14,39
|1.214.143.207
|% -3,42
|
|BJKAS
|3,08
|1.171.021.546
|% -12,50
|
|GSRAY
|3,13
|879.950.990
|% -19,74
|
|FENER
|16,43
|801.026.589
|% -15,48
|
|BJKAS
|3,08
|1.171.021.546
|% -12,50
|
|CEMAS
|1,24
|356.978.984
|% -6,06
|
|GSRAY
|3,13
|879.950.990
|% -19,74
|
|EKGYO
|1,51
|284.456.587
|% -6,79
|
|IHLGM
|1,17
|219.375.697
|% -10,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8259
|7,8651
|% -0,17
|
|Frank
|6,1743
|6,2115
|% 0,23
|
|Riyal
|1,6206
|1,6288
|% 0,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.617
|1.617
|3,88
|
|Altın Gr.
|317
|317
|1,56
|
|Cumhuriyet
|2.099
|2.130
|20,00
|
|Tam
|2.090
|2.142
|22,91
|
|Yarım
|1.010
|1.036
|11,08
|
|Çeyrek
|507
|518
|5,54
|
|Gümüş.Ons
|18,32
|18,37
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|3,59
|3,60
|-0,01
|
|B. Petrol
|59,39
|59,39
|0,27
|