China Baowu Steel Group, 2020`nin ilk çeyreğinde çelik üretiminin yüzde 5 düşmesini bekliyor. Şirket yetkilisi, koronavirüs salgınının üretimi bozduğunu açıkladı.
Virüs çeliği de etkiledi!
24.02.2020 10:01
Son güncelleme : 24.02.2020 11:44
Çin'in en büyük çelik şirketi China Baowu Steel Group, 2020'nin ilk çeyreğinde çelik üretiminin % 5 düşmesini bekliyor. Şirket yetkilisi, koronavirüs salgınının üretimi bozduğunu açıkladı.
2019'da 96 milyon ton ham çelik üretimi yapan çelik devi, birinci çeyrekte üretimin geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyon ton düşmesini bekliyor.
Baowu, Wuhan Iron and Steel Co dahil çoğu çelik operasyonlarının normal olduğunu belirtti.
Grup Genel Müdür Yardımcısı Zhang Jingang Baowu'nun ilk çeyrekte karının 2 veya 3 milyar yuan düşmesini beklediklerini ifade etti.
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