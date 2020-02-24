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Virüs çeliği de etkiledi!

24.02.2020 10:01

Son güncelleme : 24.02.2020 11:44
China Baowu Steel Group, 2020`nin ilk çeyreğinde çelik üretiminin yüzde 5 düşmesini bekliyor. Şirket yetkilisi, koronavirüs salgınının üretimi bozduğunu açıkladı.



Çin'in en büyük çelik şirketi China Baowu Steel Group, 2020'nin ilk çeyreğinde çelik üretiminin % 5 düşmesini bekliyor. Şirket yetkilisi, koronavirüs salgınının üretimi bozduğunu açıkladı.

2019'da 96 milyon ton ham çelik üretimi yapan çelik devi, birinci çeyrekte üretimin geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyon ton düşmesini bekliyor.

Baowu, Wuhan Iron and Steel Co dahil çoğu çelik operasyonlarının normal olduğunu belirtti.

Grup Genel Müdür Yardımcısı Zhang Jingang Baowu'nun ilk çeyrekte karının 2 veya 3 milyar yuan düşmesini beklediklerini ifade etti.




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