Dünyanın en büyük araç üreticilerinden Volkswagen Haziran ayında 804 bin 100 araç sattı.
Volkswagen 804 bin 100 araç sattı
17.07.2020 13:09
Son güncelleme : 17.07.2020 13:09
Dünyanın en büyük araç üreticilerinden Volkswagen, grup bünyesindeki markaların Haziran ayında global satışlarının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,5 düşüşle 804 bin 100 olduğunu duyurdu.
Ocak-Haziran döneminde ise grup satışları yüzde 27,4 düşüşle 3,89 milyon adet oldu.
Haziran ayında Volkswagen'in satışları Batı Avrupa'da yüzde 29,9, orta ve doğu Avrupa'da yüzde 15,8, Kuzey Amerika'da yüzde 22,8 ve Çin'de yüzde 3,9 azaldı.
12:54118.964
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 156,06
|Açılış
|: 118.865
|
|Önceki Kapanış
|: 118.808
|
119.161
En Düşük
118.361
12:546,8646
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0084
|Açılış
|: 6,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9040
|
6,8646
En Düşük
6,8486
12:547,8381
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0283
|Açılış
|: 7,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8500
|
7,8405
En Düşük
7,7990
12:54397,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 1,46
|Açılış
|: 397,78
|
|Önceki Kapanış
|: 396,33
|
397,95
En Düşük
396,00
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|1.373,10
|19.107.659
|% 10,00
|
|NIBAS
|15,51
|6.037.791
|% 10,00
|
|MERIT
|30,80
|99.546
|% 10,00
|
|BURVA
|36,54
|10.804.769
|% 9,99
|
|BFREN
|551,40
|6.127.099
|% 9,99
|
|ARTI
|1,77
|26.932
|% -8,76
|
|BASCM
|4,11
|49.320
|% -6,59
|
|MRGYO
|2,17
|6.634.144
|% -6,06
|
|UZERB
|4,79
|3.765
|% -3,82
|
|DAGHL
|8,03
|2.455.718
|% -3,49
|
|SASA
|14,07
|997.092.786
|% 7,24
|
|GARAN
|7,98
|515.458.470
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,28
|441.910.371
|% 0,00
|
|IPEKE
|14,93
|346.704.893
|% 6,49
|
|GUSGR
|4,69
|335.645.263
|% 3,76
|
|EKGYO
|2,28
|441.910.371
|% 0,00
|
|TSKB
|1,26
|113.217.241
|% -0,79
|
|SASA
|14,07
|997.092.786
|% 7,24
|
|CEMAS
|1,73
|124.739.883
|% 1,17
|
|GUSGR
|4,69
|335.645.263
|% 3,76
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5848
|8,6279
|% 0,01
|
|Frank
|7,2495
|7,2931
|% 0,39
|
|Riyal
|1,8238
|1,8329
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.803
|1.803
|5,69
|
|Altın Gr.
|398
|398
|1,38
|
|Cumhuriyet
|2.584
|2.605
|5,80
|
|Tam
|2.662
|2.673
|5,90
|
|Yarım
|1.292
|1.307
|2,90
|
|Çeyrek
|648
|655
|1,40
|
|Gümüş.Ons
|19,10
|19,15
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|4,21
|4,22
|-0,00
|
|B. Petrol
|43,12
|43,12
|-0,23
|