Volkswagen 804 bin 100 araç sattı















Dünyanın en büyük araç üreticilerinden Volkswagen, grup bünyesindeki markaların Haziran ayında global satışlarının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,5 düşüşle 804 bin 100 olduğunu duyurdu.Ocak-Haziran döneminde ise grup satışları yüzde 27,4 düşüşle 3,89 milyon adet oldu.Haziran ayında Volkswagen'in satışları Batı Avrupa'da yüzde 29,9, orta ve doğu Avrupa'da yüzde 15,8, Kuzey Amerika'da yüzde 22,8 ve Çin'de yüzde 3,9 azaldı.