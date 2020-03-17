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Volkswagen virüs nedeniyle üretimi askıya alıyor

17.03.2020 13:03

Son güncelleme : 17.03.2020 13:03
Alman otomobil devi Volkswagen birçok tesiste üretimi geçici olarak askıya alıyor.



Alman otomobil devi Volkswagen (VW) grubu, ülke genelinde corona virüsünün yayılması nedeniyle birçok tesiste üretimi geçici olarak askıya alacağını duyurdu.

Ana tesislerinin bulunduğu Wolfsburg kentinden yapılan açıklamada, bir çok tesiste cuma günü son çalışma yapılması bekleniyor.

VW CEO'su Herbert Diess ise birçok lokasyonun iki hafta ara verdiğini söyledi. Öte yandan, Volkswagen İspanya'daki üretimini azaltacağını da açıkladı.




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