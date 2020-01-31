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Volkswagen`den ABD`li dev şirkete milyar dolarlık teklif

31.01.2020 13:24

Son güncelleme : 31.01.2020 13:24
Volkswagen`ın kamyon birimi Traton, ABD`li Navistar`ı satın almak için 2.9 milyar dolarlık teklif verdi.



REUTERS

Alman otomobil üreticisi Volkswagen AG'nin ticari kamyon birimi Traton, ABD'li kamyon üreticisi Navistar International'ın hisselerini satın almak için 2.9 milyar dolar değerinde teklif verdiğini açıklarken, yatırımcılar teklifin yükselmesini bekliyor.

Navistar hisseleri, Traton'un gece saatlerinde açıkladığı teklifinin ardından borsa kapanışı sonrası yapılan işlemlerde %50 artışla hisse başına 36 doları aştı. Bu yükseliş, yatırımcıların anlaşmanın değerinin Traton'un ilettiği tekliften daha yüksek olmasını beklediklerini gösterdi.

Dünyanın dört bir yanındaki kamyon üreticileri, satışların gerilediği bu dönemde yeni nesil motor ve aktarma organlarını geliştirme maliyetlerini düşürmekte zorlanıyor ve bu yüzden ortaklıklar kuruyorlar. Navistar ve VW, 2017'de elektrikli kamyon geliştirme konusunda işbirliği yapacaklarını söylemişti.

Traton hisseleri bugün %0.4 yükselirken, Volkswagen hisseleri %0.7 geriledi. Volkswagen, 2016'da %16.8'lik ilk hisseyi satın aldıktan sonra, Navistar'ın geri kalanını satın almakla ilgilendiğini açıklamıştı. Traton ve Navistar, yıllık maliyetleri yılda 200 milyon dolar azaltmayı amaçlayan satın alma ve bazı teknoloji gelişmeleri konusunda işbirliği yapıyor.

Traton, Navistar'ın hisselerinin %16.9'unu kontrol eden Navistar'ın en büyük hissedarı Carl Icahn'ı ikna etmek zorunda kalacak. Refinitiv verilerine göre, Icahn ve diğer iki fon, Mark Rachesky'nin MHR Fon Yönetimi ve Gabelli Fonları, Navistar'ın hisselerinin %40'ına sahip.

Chicago yakınlarında bulunan Navistar, Traton'un teklifini istenmeyen olarak nitelendirdi ve yönetim kurulunun "Navistar'ın şirket için stratejik planı bağlamında teklifi dikkatlice gözden geçireceğini ve değerlendireceğini" belirtti.





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