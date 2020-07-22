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Yabancı ekonomistler TCMB`den değişiklik beklemiyor

22.07.2020 11:43

Son güncelleme : 22.07.2020 11:51
Yabancı ekonomistler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası`nın (TCMB) faizlerde değişikliğe gitmesinin beklemiyor.



AA

Piyasalarda TCMB'nin bu haftaki toplantısında politika faizini sabit  bırakacağı tahmin ediliyor. Özellikle enflasyondaki artışla beraber TCMB'nin genişlemeci para  politikasına belli bir süre ara vermesi öngörülüyor.

Analistler, bu durumun TCMB'nin genişlemeci para politikasında sona  yaklaştığı anlamına gelmediğini bankanın enflasyonun seyrine göre faizlerde  tekrar indirime gidebileceğini belirtti.

Konuya ilişkin olarak AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Rabobank  Gelişen Piyasalar Kıdemli Kur Stratejisti Piotr Matys, TCMB'nin  para  politikasındaki parametrelerde değişikliğe gitmeyeceği öngörüsünde bulundu.

Matys, genişlemeci para politikasına ara vermenin, TCMB'nin enflasyonu  son aylarda hangi faktörlerin etkilediği ve bu etkilerin uzun mu yoksa kısa  süreli mi olacağı konularını değerlendirmesine olanak sağlayacağını aktardı.

TCMB'nin bu yılın ikinci yarısında enflasyondaki düşüşün hızlanacağı  ve 2021 yılında daha da gerileyeceği öngörüsüne dikkati çeken Matys, bu nedenle  bu aşamada genişlemeci para politikasının sona erdiğini söylemek için çok erken  olduğunu dile getirdi.

Matys, reel faiz oranları düşük seviyelerde olduğu için TL'nin  genişlemeci para politikasına ara verme durumundan fayda sağlayamayacağı  öngörüsünde bulundu.

"ENFLASYONDAKİ ARTIŞIN ŞU AN İÇİN FAİZ İNDİRİMİ SEÇENEĞİNİ ORTADAN KALDIRDI"

Medley Global Advisors Direktörü Nigel Rendell, TCMB'nin politika  faizini değiştirmeyerek yüzde 8,25'te sabit bırakacağını öngördü. Rendell, bu yıl  daha düşük faiz oranlarının gerçekleşebileceğini söyledi.

Rendell, enflasyondaki artışın şu an için faiz indirimi seçeneğini  ortadan kaldırdığını aktardı.

AA Finans'ın TCMB'nin gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu (PPK)  toplantısına ilişkin anketine katılan ekonomistlerin tamamı politika faizinin  sabit bırakılacağını tahmin etti.

25 Haziran'daki son PPK toplantısında, politika faizi  değiştirilmeyerek yüzde 8,25'te sabit bırakılmıştı.




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