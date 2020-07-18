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Yabancı para zorunlu karşılık oranları artırıldı

18.07.2020 10:16

Son güncelleme : 18.07.2020 10:46
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası`nca (TCMB) Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ`de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğe ilişkin, "Normalleşme sürecinin bir parçası olarak, finansal istikrarın desteklenmesi amacıyla, yabancı para zorunlu karşılık oranlarının tüm bankalar için tüm yükümlülük türlerinde ve vade dilimlerinde 300 baz puan artırılmasına karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.



AA

TCMB'nin bugünkü Resmi Gazete'de yayımladığı tebliğde, Zorunlu  Karşılıklar Hakkında Tebliğ’in 6'ncı maddesinin ikinci fıkrası zorunlu karşılık  oranları yabancı para yükümlülüklerinde değişikliğe gidildi.

Tebliğde yapılan değişiklik şöyle:

"Mevduat/katılım fonu (yurt dışı bankalar mevduatı/katılım fonu hariç)  vadesiz, ihbarlı, 1, 3 ve 6 aya ve 1 yıla kadar vadeli yüzde 22, 1 yıl ve 1  yıldan uzun vadeli yüzde 18, müstakrizlerin fonları yüzde 22, diğer yükümlülükler  (yurt dışı bankalar mevduatı/katılım fonu dahil) 1 yıla kadar (1 yıl dâhil)  vadeli yüzde 24, 2 yıla kadar (2 yıl dâhil) vadeli yüzde 19, 3 yıla kadar (3 yıl  dâhil) vadeli yüzde 14, 5 yıla kadar (5 yıl dâhil) vadeli yüzde 10, 5 yıldan uzun  vadeli yüzde 8."

Aynı tebliğin 10/A ikinci fıkrasında yapılan değişiklik ile kredi  büyüme oranları söz konusu maddenin birinci fıkrasında belirtilen koşulları  sağlayan bankaların yabancı para yükümlülükleri için uygulanacak oranlar şöyle  belirlendi:

"Mevduat/katılım fonu (yurt dışı bankalar mevduatı/katılım fonu hariç)  vadesiz, ihbarlı, 1, 3 ve 6 aya ve 1 yıla kadar vadeli yüzde 15, 1 yıl ve 1  yıldan uzun vadeli yüzde 11, müstakrizlerin fonları yüzde 15, diğer yükümlülükler  (yurt dışı bankalar mevduatı/katılım fonu dahil) 1 yıla kadar (1 yıl dâhil)  vadeli yüzde 19, 2 yıla kadar (2 yıl dâhil) vadeli yüzde 14, 3 yıla kadar (3 yıl  dâhil) vadeli yüzde 9, 5 yıla kadar (5 yıl dâhil) vadeli yüzde 5, 5 yıldan uzun  vadeli yüzde 3."

Konuya ilişkin TCMB'den yapılan açıklamada ise yabancı para zorunlu  karşılık oranlarının, tüm bankalar için tüm yükümlülük türlerinde ve vade  dilimlerinde 300 baz puan artırıldığı bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Corona virüs (Kovid-19) salgınının olumsuz etkilerinin  sınırlandırılması amacıyla 17 Mart 2020 tarihinde açıklanan tedbirler  çerçevesinde, reel kredi büyüme koşullarını sağlayan bankalar için yabancı para  zorunlu karşılık oranları 500 baz puan indirilmiş, 5,1 milyar ABD doları  karşılığı likidite serbest bırakılmıştı. Buna ek olarak, reel kredi büyüme  koşullarını ilk defa sağlayan bankalara yaklaşık 9,2 milyar ABD doları karşılığı  likidite verilmiş, böylece bankacılık sistemine toplam 14,3 milyar ABD doları  karşılığı likidite sağlanmıştır.

Bu defa, normalleşme sürecinin bir parçası olarak, finansal istikrarın  desteklenmesi amacıyla, yabancı para zorunlu karşılık oranlarının tüm bankalar  için tüm yükümlülük türlerinde ve vade dilimlerinde 300 baz puan artırılmasına  karar verilmiştir. Alınan bu kararla, piyasadan yaklaşık 9,2 milyar ABD doları  tutarında döviz ve altın cinsinden likidite çekilmesi beklenmektedir."

Açıklamada, söz konusu değişikliğin, tesisi 24 Temmuz 2020 tarihinde  başlayacak olan 10 Temmuz 2020 tarihli yükümlülük döneminden itibaren geçerli  olacağı bildirildi.




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