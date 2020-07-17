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Yabancılar 101,7 milyon dolarlık hisse senedi sattı

17.07.2020 14:50

Son güncelleme : 17.07.2020 14:50
Yurt dışında yerleşik kişiler, 10 Temmuz haftasında 101,7 milyon dolarlık hisse senedi sattı.



AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul  Kıymet İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 10 Temmuz haftasında net  101,7 milyon dolarlık hisse senedi, 279,4 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma  Senedi ve 5,4 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) sattı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 3 Temmuz itibarıyla 24 milyar 585,7  milyon dolar olan hisse senedi stoku, geçen hafta 24 milyar 56,6 milyon dolara  geriledi.

Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 7 milyar 147,2  milyon dolardan 6 milyar 738,6 milyon dolara indi.Söz konusu dönemde yurt  dışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları ise 5,4 milyon dolarlık azalışla 330,5  milyon dolardan 325,1 milyon dolara düştü.




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