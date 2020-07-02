Yurt dışında yerleşik kişiler, 26 Haziran haftasında 112 milyon dolarlık hisse senedi sattı.
Yabancılar 112 milyon dolarlık hisse senedi sattı
02.07.2020 15:02
Son güncelleme : 02.07.2020 15:03
AA
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı.
Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 26 Haziran haftasında net 112 milyon dolarlık hisse senedi 46,4 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi ve 14,5 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) sattı.
Yurt dışında yerleşik kişilerin 19 Haziran itibarıyla 24 milyar 326,4 milyon dolar
olan hisse senedi stoku, geçen hafta 24 milyar 429,1 milyon dolara yükseldi.
Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 7 milyar 151,1 milyon dolardan 7 milyar 138,7 milyon dolara geriledi.
Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları ise 14,5 milyon dolarlık satışla 365 milyon dolardan 350,5 milyon dolara düştü.
14:46116.756
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 1.440,70
|Açılış
|: 115.844
|
|Önceki Kapanış
|: 115.315
|
116.845
En Düşük
115.746
14:466,8558
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0088
|Açılış
|: 6,8680
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8670
|
6,8564
En Düşük
6,8420
14:467,7418
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0360
|Açılış
|: 7,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7200
|
7,7518
En Düşük
7,6956
14:46390,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,88
|Açılış
|: 390,89
|
|Önceki Kapanış
|: 389,92
|
391,19
En Düşük
388,38
BIST En Aktif Hisseler
|OZGYO
|2,31
|150.770.654
|% 10,00
|
|MRGYO
|2,20
|91.683.213
|% 10,00
|
|KENT
|621,60
|4.968.514
|% 10,00
|
|MAALT
|85,35
|21.068.360
|% 9,99
|
|PKENT
|178,60
|3.452.847
|% 9,98
|
|SNKRN
|3,20
|664.374
|% -9,86
|
|UMPAS
|0,73
|97.685
|% -6,41
|
|ULAS
|5,14
|3.612.696
|% -5,17
|
|KSTUR
|54,65
|295.810
|% -4,12
|
|AKMGY
|38,66
|12.273.471
|% -3,16
|
|GARAN
|8,36
|861.078.097
|% 0,72
|
|SISE
|5,92
|610.870.494
|% 6,28
|
|THYAO
|12,26
|584.910.425
|% -0,33
|
|EKGYO
|2,05
|560.637.891
|% 1,49
|
|KRDMD
|3,25
|549.401.402
|% 0,62
|
|EKGYO
|2,05
|560.637.891
|% 1,49
|
|IEYHO
|1,02
|235.022.994
|% 9,68
|
|ALBRK
|1,76
|316.119.056
|% 2,92
|
|KRDMD
|3,25
|549.401.402
|% 0,62
|
|CEMAS
|1,67
|270.433.477
|% 9,87
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5507
|8,5936
|% 0,39
|
|Frank
|7,2349
|7,2785
|% 0,31
|
|Riyal
|1,8222
|1,8313
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.773
|1.774
|3,11
|
|Altın Gr.
|391
|391
|0,94
|
|Cumhuriyet
|2.532
|2.552
|4,80
|
|Tam
|2.606
|2.618
|4,80
|
|Yarım
|1.266
|1.281
|2,30
|
|Çeyrek
|633
|641
|1,20
|
|Gümüş.Ons
|17,99
|18,02
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,96
|3,97
|-0,01
|
|B. Petrol
|42,38
|42,38
|0,35
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