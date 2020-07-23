Yurt dışında yerleşik kişiler, 17 Temmuz haftasında 174 milyon dolarlık hisse senedi sattı.
Yabancılar 174 milyon dolarlık hisse senedi sattı
23.07.2020 14:57
Son güncelleme : 23.07.2020 15:02
AA
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı.
Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 17 Temmuz haftasında net 174 milyon dolarlık hisse senedi, 66,1 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi ve 47,1 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) sattı.
Yurt dışında yerleşik kişilerin 10 Temmuz itibarıyla 24 milyar 56,6 milyon dolar
olan hisse senedi stoku, geçen hafta 25 milyar 44,2 milyon dolara yükseldi.
Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 6 milyar 738,6 milyon dolardan 6 milyar 697,6 milyon dolara indi.
Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları ise 47,1 milyon dolarlık satışla 325,1 milyon dolardan 278,1 milyon dolara düştü.
14:46119.409
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 1.328,76
|Açılış
|: 118.714
|
|Önceki Kapanış
|: 118.080
|
119.672
En Düşük
118.585
14:466,8495
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0017
|Açılış
|: 6,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8950
|
6,8526
En Düşük
6,8309
14:467,9274
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0005
|Açılış
|: 7,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9450
|
7,9440
En Düşük
7,9056
14:46413,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 1,30
|Açılış
|: 413,66
|
|Önceki Kapanış
|: 412,36
|
415,78
En Düşük
410,01
BIST En Aktif Hisseler
|PKENT
|592,90
|1.631.661
|% 10,00
|
|ALKA
|13,09
|19.440.922
|% 10,00
|
|UFUK
|8,26
|434.038
|% 9,99
|
|BURCE
|19,50
|33.824.289
|% 9,98
|
|KLNMA
|52,25
|179.928.732
|% 9,95
|
|ETILR
|3,72
|596.335
|% -9,93
|
|MEGAP
|4,07
|839.825
|% -6,86
|
|MEGAP
|4,07
|839.825
|% -6,86
|
|IZTAR
|5,06
|732.244
|% -4,71
|
|ISBIR
|1.240,00
|627.680
|% -4,62
|
|ASELS
|34,70
|1.289.422.949
|% 2,85
|
|ISFIN
|4,26
|819.456.957
|% 3,40
|
|EKGYO
|2,34
|766.930.766
|% -1,26
|
|THYAO
|11,89
|760.741.421
|% 1,54
|
|KRDMD
|3,15
|574.226.414
|% 0,96
|
|EKGYO
|2,34
|766.930.766
|% -1,26
|
|ISFIN
|4,26
|819.456.957
|% 3,40
|
|KRDMD
|3,15
|574.226.414
|% 0,96
|
|ZOREN
|2,63
|381.080.381
|% 3,95
|
|IHLGM
|1,77
|251.177.492
|% 2,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6652
|8,7086
|% -0,40
|
|Frank
|7,3573
|7,4016
|% 0,24
|
|Riyal
|1,8207
|1,8298
|% -0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.877
|1.878
|6,25
|
|Altın Gr.
|414
|414
|1,81
|
|Cumhuriyet
|2.695
|2.718
|20,10
|
|Tam
|2.776
|2.789
|20,60
|
|Yarım
|1.348
|1.364
|10,10
|
|Çeyrek
|676
|683
|5,10
|
|Gümüş.Ons
|22,67
|22,71
|-0,31
|
|Gümüş Gr.
|5,01
|5,02
|-0,06
|
|B. Petrol
|44,10
|44,10
|-0,18
|