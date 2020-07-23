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Yabancılar 174 milyon dolarlık hisse senedi sattı

23.07.2020 14:57

Son güncelleme : 23.07.2020 15:02
Yurt dışında yerleşik kişiler, 17 Temmuz haftasında 174 milyon dolarlık hisse senedi sattı.



AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul  Kıymet İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 17 Temmuz haftasında net 174  milyon dolarlık hisse senedi, 66,1 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi ve  47,1 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) sattı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 10 Temmuz itibarıyla 24 milyar 56,6  milyon dolar olan hisse senedi stoku, geçen hafta 25 milyar 44,2 milyon dolara  yükseldi.

Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 6 milyar 738,6  milyon dolardan 6 milyar 697,6 milyon dolara indi.

Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları ise 47,1  milyon dolarlık satışla 325,1 milyon dolardan 278,1 milyon dolara düştü.




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