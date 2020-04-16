Yurt dışında yerleşik kişiler, 10 Nisan haftasında 182,5 milyon dolarlık hisse senedi sattı.
Yabancılar 182,5 milyon dolarlık hisse senedi sattı
16.04.2020 15:31
Son güncelleme : 16.04.2020 15:31
AA
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 10 Nisan haftasında net 182,5 milyon dolarlık hisse senedi, 328,2 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi ve 3,2 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) sattı.
Yurt dışında yerleşik kişilerin 3 Nisan itibarıyla 21 milyar 194,2 milyon dolar
olan hisse senedi stoku, geçen hafta 22 milyar 382,7 milyon dolara yükseldi. Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 9 milyar 31,1 milyon dolardan 8 milyar 584,7 milyon dolara düştü.
Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları ise 324 milyon dolardan 320,8 milyon dolara indi.
15:1596.322
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 467,40
|Açılış
|: 96.706
|
|Önceki Kapanış
|: 95.855
|
97.065
En Düşük
95.330
15:156,9297
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0176
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9353
En Düşük
6,8896
15:157,5611
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0180
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5611
En Düşük
7,5032
15:15387,22
En Yüksek
|Değişim
|: 1,50%
|| 5,73
|Açılış
|: 387,22
|
|Önceki Kapanış
|: 381,49
|
387,42
En Düşük
379,95
BIST En Aktif Hisseler
|LKMNH
|6,16
|30.596.611
|% 10,00
|
|EKIZ
|4,18
|316.146
|% 10,00
|
|EGCYO
|0,33
|124.946
|% 10,00
|
|SODSN
|24,88
|115.568
|% 9,99
|
|RTALB
|9,51
|10.428.681
|% 9,94
|
|DOCO
|358,10
|78.369.732
|% -9,98
|
|DOKTA
|21,88
|888.065
|% -9,96
|
|TSPOR
|4,90
|57.082.535
|% -9,93
|
|PENGD
|3,72
|224.814.394
|% -9,93
|
|CLEBI
|77,75
|28.320.160
|% -9,75
|
|PGSUS
|50,10
|975.660.340
|% -9,65
|
|ASELS
|26,84
|840.652.236
|% 1,51
|
|THYAO
|10,23
|754.627.662
|% -1,25
|
|ECILC
|4,57
|524.555.756
|% 4,58
|
|GARAN
|8,22
|436.355.324
|% 0,12
|
|IHLGM
|1,08
|174.469.967
|% 5,88
|
|IHLAS
|0,67
|82.958.608
|% 9,84
|
|YKBNK
|1,96
|230.060.754
|% 1,03
|
|ECILC
|4,57
|524.555.756
|% 4,58
|
|IHEVA
|1,96
|177.660.486
|% -6,22
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6312
|8,6745
|% 0,01
|
|Frank
|7,1464
|7,1894
|% 0,13
|
|Riyal
|1,8387
|1,8479
|% 0,30
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.737
|1.738
|22,34
|
|Altın Gr.
|386
|387
|5,19
|
|Cumhuriyet
|2.482
|2.539
|35,20
|
|Tam
|2.551
|2.613
|36,10
|
|Yarım
|1.241
|1.272
|17,60
|
|Çeyrek
|622
|636
|8,80
|
|Gümüş.Ons
|15,55
|15,59
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,46
|3,46
|0,02
|
|B. Petrol
|28,59
|28,59
|0,90
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