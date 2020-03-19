Yurt dışında yerleşik kişiler, 13 Mart haftasında 201,5 milyon dolarlık hisse senedi sattı.
Yabancılar 201,5 milyon dolarlık hisse senedi sattı
19.03.2020 15:00
Son güncelleme : 19.03.2020 15:00
AA
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık menkul kıymet istatistikleri yayımlandı. Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 13 Mart haftasında net 201,5 milyon dolarlık hisse senedi, 632,2 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi ve 7,8 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) sattı.
Yurt dışında yerleşik kişilerin 6 Mart itibarıyla 29 milyar 653,8 milyon dolar
olan hisse senedi stoku, geçen hafta 25 milyar 350,7 milyon dolara geriledi. Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 12 milyar 569,6 milyon dolardan 11 milyar 476,1 milyon dolara indi.
Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları ise 7,8 milyon dolarlık satışla 379 milyon dolardan 371,3 milyon dolara düştü.
14:4484.827
En Yüksek
|Değişim
|: -0,88%
|| -749,40
|Açılış
|: 84.940
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|Önceki Kapanış
|: 85.577
|
86.879
En Düşük
84.803
14:446,5430
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 0,0634
|Açılış
|: 6,5520
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|Önceki Kapanış
|: 6,4610
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6,5461
En Düşük
6,4647
14:447,0426
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,0317
|Açılış
|: 7,0470
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|Önceki Kapanış
|: 7,0420
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7,1299
En Düşük
7,0268
14:44311,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 1,78
|Açılış
|: 311,27
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|Önceki Kapanış
|: 309,72
|
313,11
En Düşük
305,93
BIST En Aktif Hisseler
|MRSHL
|35,20
|447.670
|% 10,00
|
|GLRYH
|1,66
|1.632.211
|% 9,93
|
|GEDIK
|12,73
|3.319.524
|% 9,93
|
|RTALB
|3,99
|1.180.106
|% 9,92
|
|QNBFL
|119,70
|1.625.128
|% 9,92
|
|MAALT
|46,14
|5.545.314
|% -9,97
|
|LKMNH
|4,25
|791.529
|% -9,96
|
|DOKTA
|13,23
|5.472.224
|% -9,94
|
|DERIM
|2,90
|3.253.961
|% -9,94
|
|KLMSN
|11,07
|18.364.042
|% -9,93
|
|ASELS
|21,16
|479.114.183
|% -2,67
|
|GARAN
|7,84
|464.817.703
|% -2,00
|
|THYAO
|7,96
|428.297.719
|% 0,76
|
|YKBNK
|1,95
|200.859.166
|% -1,52
|
|ISCTR
|4,89
|128.403.304
|% -2,20
|
|YKBNK
|1,95
|200.859.166
|% -1,52
|
|ODAS
|1,18
|87.930.678
|% -1,67
|
|IHLGM
|0,75
|48.477.312
|% -2,60
|
|GARAN
|7,84
|464.817.703
|% -2,00
|
|EKGYO
|1,10
|59.539.899
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5372
|7,5750
|% 0,31
|
|Frank
|6,6497
|6,6897
|% -0,25
|
|Riyal
|1,7367
|1,7454
|% 0,95
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.480
|1.481
|-6,10
|
|Altın Gr.
|311
|311
|1,33
|
|Cumhuriyet
|2.073
|2.104
|-13,00
|
|Tam
|2.067
|2.120
|-11,34
|
|Yarım
|999
|1.025
|-5,48
|
|Çeyrek
|501
|513
|-2,75
|
|Gümüş.Ons
|11,99
|12,05
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|2,52
|2,53
|0,03
|
|B. Petrol
|26,10
|26,10
|1,22
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