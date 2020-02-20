Yurt dışında yerleşik kişiler, 14 Şubat haftasında 259,1 milyon dolarlık hisse senedi sattı.
Yabancılar 259,1 milyon dolarlık hisse senedi sattı
20.02.2020 14:51
Son güncelleme : 20.02.2020 14:51
AA
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık menkul kıymet istatistikleri yayımlandı.
Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 14 Şubat haftasında net 259,1 milyon dolarlık hisse senedi ve 566,2 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi sattı, 1,1 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) aldı.
Yurt dışında yerleşik kişilerin 7 Şubat itibarıyla 33 milyar 862,3 milyon dolar
olan hisse senedi stoku, geçen hafta 33 milyar 185,2 milyon dolara geriledi. Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 14 milyar 859,8 milyon dolardan 13 milyar 861,8 milyon dolara düştü.
Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları ise 1,1 milyon dolarlık alışla 365,7 milyon dolardan 366,9 milyon dolara çıktı.
14:35117.700
En Yüksek
|Değişim
|: -1,26%
|| -1.496,48
|Açılış
|: 119.289
|
|Önceki Kapanış
|: 119.196
|
119.350
En Düşük
117.675
14:356,0946
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0101
|Açılış
|: 6,0940
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0790
|
6,1018
En Düşük
6,0806
14:356,5826
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0049
|Açılış
|: 6,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5630
|
6,5913
En Düşük
6,5663
14:35315,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,48
|Açılış
|: 315,94
|
|Önceki Kapanış
|: 315,46
|
316,04
En Düşük
314,06
BIST En Aktif Hisseler
|MIPAZ
|3,56
|138.957.557
|% 19,87
|
|HATEK
|9,99
|23.267.120
|% 16,71
|
|SNGYO
|1,39
|2.729.075
|% 15,83
|
|YKSLN
|10,27
|61.905.317
|% 7,76
|
|QNBFL
|141,80
|2.815.864
|% 7,42
|
|TSPOR
|6,40
|649.237.173
|% -17,74
|
|VERTU
|5,44
|33.099.455
|% -17,58
|
|GSRAY
|3,26
|748.258.146
|% -16,41
|
|FENER
|16,81
|686.695.149
|% -13,53
|
|ESCOM
|2,83
|14.803.107
|% -11,29
|
|BJKAS
|3,13
|987.209.760
|% -11,08
|
|ASELS
|28,88
|916.251.298
|% -3,02
|
|GSRAY
|3,26
|748.258.146
|% -16,41
|
|FENER
|16,81
|686.695.149
|% -13,53
|
|THYAO
|14,68
|649.990.630
|% -1,48
|
|BJKAS
|3,13
|987.209.760
|% -11,08
|
|CEMAS
|1,28
|270.854.166
|% -3,03
|
|GSRAY
|3,26
|748.258.146
|% -16,41
|
|IHLGM
|1,25
|157.143.026
|% -3,85
|
|ODAS
|2,12
|247.604.303
|% -4,93
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8155
|7,8547
|% -0,30
|
|Frank
|6,1724
|6,2096
|% 0,20
|
|Riyal
|1,6196
|1,6277
|% 0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.612
|1.613
|-0,44
|
|Altın Gr.
|316
|316
|0,19
|
|Cumhuriyet
|2.088
|2.120
|10,00
|
|Tam
|2.081
|2.133
|13,58
|
|Yarım
|1.006
|1.032
|6,57
|
|Çeyrek
|505
|516
|3,28
|
|Gümüş.Ons
|18,28
|18,31
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,58
|3,59
|-0,03
|
|B. Petrol
|59,12
|59,12
|0,00
|
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