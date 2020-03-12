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Yabancılar 270 milyon dolarlık hisse senedi sattı

12.03.2020 15:06

Son güncelleme : 12.03.2020 15:06
Yurt dışında yerleşik kişiler, 6 Mart haftasında 270 milyon dolarlık hisse senedi sattı.



AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık menkul  kıymet istatistikleri yayımlandı. Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 6  Mart haftasında net 270 milyon dolarlık hisse senedi, 380,2 milyon dolarlık  Devlet İç Borçlanma Senedi ve 5,1 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri  (ŞBS) sattı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 28 Şubat itibarıyla 28 milyar 186,8  milyon dolar olan hisse senedi stoku, geçen hafta 29 milyar 653,8 milyon dolara  yükseldi. Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 12 milyar 513,8  milyon dolardan 12 milyar 569,6 milyon dolara çıktı.

Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları ise 5,1  milyon dolarlık satışla 384,1 milyon dolardan 379 milyon dolara geriledi.





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