Yurt dışında yerleşik kişiler, 6 Mart haftasında 270 milyon dolarlık hisse senedi sattı.
Yabancılar 270 milyon dolarlık hisse senedi sattı
12.03.2020 15:06
Son güncelleme : 12.03.2020 15:06
AA
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık menkul kıymet istatistikleri yayımlandı. Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 6 Mart haftasında net 270 milyon dolarlık hisse senedi, 380,2 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi ve 5,1 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) sattı.
Yurt dışında yerleşik kişilerin 28 Şubat itibarıyla 28 milyar 186,8 milyon dolar
olan hisse senedi stoku, geçen hafta 29 milyar 653,8 milyon dolara yükseldi. Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 12 milyar 513,8 milyon dolardan 12 milyar 569,6 milyon dolara çıktı.
Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları ise 5,1 milyon dolarlık satışla 384,1 milyon dolardan 379 milyon dolara geriledi.
14:5196.399
En Yüksek
|Değişim
|: -4,52%
|| -4.567,14
|Açılış
|: 98.448
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|Önceki Kapanış
|: 100.966
|
99.027
En Düşük
96.048
14:516,2494
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0391
|Açılış
|: 6,2420
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|Önceki Kapanış
|: 6,1950
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6,2544
En Düşük
6,2064
14:517,0400
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0383
|Açılış
|: 6,9980
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|Önceki Kapanış
|: 7,0040
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7,0610
En Düşük
6,9909
14:51329,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 2,42
|Açılış
|: 329,08
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|Önceki Kapanış
|: 326,66
|
330,29
En Düşük
325,80
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|2,76
|28.970.332
|% 20,00
|
|DEVA
|11,92
|192.468.422
|% 19,92
|
|SELEC
|8,85
|141.521.706
|% 19,92
|
|PINSU
|2,84
|19.008.938
|% 19,83
|
|ECILC
|4,78
|275.860.644
|% 19,80
|
|IHEVA
|2,55
|6.482.139
|% -19,81
|
|HUBVC
|16,10
|51.232.283
|% -19,50
|
|ALCTL
|13,12
|17.691.785
|% -19,06
|
|TSPOR
|3,49
|154.795.405
|% -18,84
|
|RYSAS
|4,68
|37.849.746
|% -17,75
|
|ASELS
|25,02
|555.608.253
|% -4,36
|
|THYAO
|8,85
|414.145.796
|% -7,91
|
|ECILC
|4,78
|275.860.644
|% 19,80
|
|GARAN
|9,00
|233.581.983
|% -6,05
|
|MGROS
|21,88
|216.508.385
|% -4,79
|
|IHLGM
|0,97
|130.570.929
|% -13,39
|
|ODAS
|1,40
|141.395.325
|% -13,04
|
|CEMAS
|0,79
|59.436.463
|% -14,13
|
|KARSN
|1,40
|100.182.212
|% -9,09
|
|EKGYO
|1,17
|78.173.512
|% -5,65
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9183
|7,9581
|% -0,26
|
|Frank
|6,6170
|6,6568
|% 0,34
|
|Riyal
|1,6584
|1,6667
|% 0,51
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.642
|1.642
|6,45
|
|Altın Gr.
|329
|329
|2,37
|
|Cumhuriyet
|2.179
|2.212
|-11,00
|
|Tam
|2.170
|2.224
|-10,35
|
|Yarım
|1.049
|1.076
|-5,00
|
|Çeyrek
|526
|538
|-2,50
|
|Gümüş.Ons
|16,57
|16,61
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|3,33
|3,34
|-0,02
|
|B. Petrol
|33,36
|33,36
|-2,43
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Seans Raporu
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15:05XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -5535, 11 kaybederek (% -4.54 ) 116, 495
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