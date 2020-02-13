Yurt dışında yerleşik kişiler, 7 Şubat haftasında 82,8 milyon dolarlık hisse senedi sattı.
Yabancılar 82,8 milyon dolarlık hisse senedi sattı
13.02.2020 15:23
Son güncelleme : 13.02.2020 15:23
AA
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık menkul kıymet istatistikleri yayımlandı.
Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 7 Şubat haftasında net 82,8 milyon dolarlık hisse senedi ve 548,7 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi sattı, 10,9 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) aldı.
Yurt dışında yerleşik kişilerin 31 Ocak itibarıyla 33 milyar 377 milyon dolar
olan hisse senedi stoku, geçen hafta 33 milyar 862,3 milyon dolara yükseldi. Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 15 milyar 481,4 milyon dolardan 14 milyar 859,8 milyon dolara geriledi.
Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları ise 10,9 milyon dolarlık alışla 354,8 milyon dolardan 365,7 milyon dolara çıktı.
15:08120.378
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 329,14
|Açılış
|: 120.000
|
|Önceki Kapanış
|: 120.049
|
120.402
En Düşük
119.472
15:086,0638
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0179
|Açılış
|: 6,0630
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0450
|
6,0653
En Düşük
6,0401
15:086,5876
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0106
|Açılış
|: 6,5840
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5940
|
6,5991
En Düşük
6,5708
15:08306,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 2,11
|Açılış
|: 306,77
|
|Önceki Kapanış
|: 304,66
|
307,08
En Düşük
304,19
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|15,80
|45.941.894
|% 19,97
|
|ISYAT
|2,60
|59.447.077
|% 19,82
|
|TSPOR
|4,63
|644.092.708
|% 17,22
|
|ISBTR
|56.350,00
|4.226.250
|% 15,00
|
|MERKO
|1,48
|47.577.764
|% 14,73
|
|BURVA
|13,00
|137.611
|% -13,33
|
|BASCM
|3,43
|15.741
|% -9,97
|
|SALIX
|5,46
|75.344
|% -9,75
|
|QNBFB
|52,00
|1.239.583
|% -8,77
|
|RYSAS
|9,14
|3.893.881
|% -7,68
|
|ASELS
|28,42
|1.153.872.273
|% 1,50
|
|THYAO
|14,88
|1.088.662.743
|% 0,40
|
|TSPOR
|4,63
|644.092.708
|% 17,22
|
|SASA
|10,53
|490.845.711
|% 10,26
|
|TUPRS
|112,50
|440.021.790
|% -2,17
|
|TSPOR
|4,63
|644.092.708
|% 17,22
|
|ISGYO
|2,00
|277.702.428
|% 4,71
|
|GSRAY
|2,39
|281.963.317
|% 3,02
|
|IHLAS
|0,90
|88.497.083
|% 2,27
|
|YKBNK
|2,82
|229.407.538
|% -2,76
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8517
|7,8911
|% 0,52
|
|Frank
|6,1726
|6,2098
|% 0,24
|
|Riyal
|1,6121
|1,6202
|% 0,30
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.574
|1.574
|6,65
|
|Altın Gr.
|307
|307
|2,11
|
|Cumhuriyet
|2.031
|2.061
|14,00
|
|Tam
|2.021
|2.072
|14,37
|
|Yarım
|977
|1.002
|6,95
|
|Çeyrek
|490
|501
|3,48
|
|Gümüş.Ons
|17,62
|17,66
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,44
|0,04
|
|B. Petrol
|55,45
|55,45
|-0,34
|
Seans Raporu
daha fazla
-
15:22SASA
Yüzde 10.47 oranında artışla 10.55 lira fiyatla işlem gören hissede 48, 061, 102 adet işlem
-
15:21TUCLK
Yüzde 5.04 oranında artışla 5.42 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 056, 674 adet işlem
-
15:20XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 08 artarak (% 0.02 ) 113, 561
-
15:20
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EMNIS, NUGYO, IHYAY, EUYO, EGCEY
-
15:20
ARDYZ, SASA, DARDL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında