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Yabancılar 82,8 milyon dolarlık hisse senedi sattı

13.02.2020 15:23

Son güncelleme : 13.02.2020 15:23
Yurt dışında yerleşik kişiler, 7 Şubat haftasında 82,8 milyon dolarlık hisse senedi sattı.



AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık menkul kıymet istatistikleri yayımlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 7 Şubat haftasında net 82,8 milyon dolarlık hisse senedi ve 548,7 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi sattı, 10,9 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) aldı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 31 Ocak itibarıyla 33 milyar 377 milyon dolar olan hisse senedi stoku, geçen hafta 33 milyar 862,3 milyon dolara  yükseldi. Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 15 milyar 481,4  milyon dolardan 14 milyar 859,8 milyon dolara geriledi.

Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları ise 10,9 milyon dolarlık alışla 354,8 milyon dolardan 365,7 milyon dolara çıktı.




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