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Yabancılar 95,4 milyon dolarlık hisse senedi sattı

27.02.2020 15:26

Son güncelleme : 27.02.2020 15:26
Yurt dışında yerleşik kişiler, 21 Şubat haftasında 95,4 milyon dolarlık hisse senedi sattı.



AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık menkul kıymet istatistikleri yayımlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 21 Şubat haftasında net 95,4 milyon dolarlık hisse senedi ve 492,7 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi sattı, 19,9 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) aldı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 14 Şubat itibarıyla 33 milyar 185,2 milyon dolar olan hisse senedi stoku, geçen hafta 31 milyar 662,3 milyon dolara geriledi. Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 13 milyar 861,8 milyon dolardan 12 milyar 991 milyon dolara düştü.

Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları ise 19,9  milyon dolarlık alışla 366,9 milyon dolardan 386,8 milyon dolara yükseldi.




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