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Yabancılara online gayrimenkul satışı 100 milyon lirayı aştı

28.04.2020 12:52

Son güncelleme : 28.04.2020 12:52
Gayrimenkul Yurtdışı Tanıtım Derneği (GİGDER) Başkanı Faruk Akbal, martta, yabancılara online yapılan konut satış tutarının 100 milyon lirayı aştığını söyledi.



AA

Türkiye'nin önde gelen gayrimenkul markalarını temsil eden GİGDER'in Başkanı Akbal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, corona virüs (Kovid-19) salgını  nedeniyle mart ayı itibarıyla yabancılara online satışların başladığını bildirdi.

Akbal, Türkiye'ye seyahat edemeyen yabancıların ilgisini GİGDER olarak  Facetime, Zoom, Skype ve Whatsapp  gibi online platformlara taşıdıklarını dile getirerek, "Yenilikçi bakış açısı, teknolojik imkanlar ve ülkemizin sağlıkta  yakaladığı ivmeyi kullanarak uluslararası alanda talep oluşmasını sağladık ve bu talepler dijital araçlarla ön satış ve rezervasyona dönüştü." diye konuştu.

Üyelerin, martta 120 gayrimenkulün satış ve rezervasyonunu online  platformlar üzerinden gerçekleştirdiğini ve 100 milyon lirayı aşan gelir elde ettiğini anlatan Akbal, şu bilgileri verdi:

"Elde edilen 100 milyon lirayı aşan satış ve rezervasyon, GİGDER  üyelerinin gelişmelere karşı aldığı hızlı aksiyon ve benimsediği yenilikçi yaklaşımla ortaya koyduğu bir performanstır. Aynı zamanda piyasada güzel şeyler  de olduğunun resmidir. Öte yandan aslında değişen trendlere ülkemizin ve şirketlerimizin hızlıca ayak uydurduğunun da bir göstergesidir."

Akbal, salgının görülmeye başladığı andan itibaren hem VR gözlüklerle  hem online araçlarla yabancı müşterilere sanal turların gerçekleştirildiğini ve satışların bu yöntemlerle sürdürüldüğünü anlattı.

"YENİ SÜREÇLE İLGİLİ BAZI DÜZENLEMELERE İHTİYACIMIZ VAR"

GİGDER Başkanı Akbal, martta yakaladıkları trendin aslında geleceğin  de habercisi olduğunu belirterek, koronavirüs sonrasında gayrimenkul sektöründe  pazarlama, satış ve yönetim süreçlerinde büyük bir dönüşüm gerçekleştiğini  söyledi.

Akbal, "Proptech ile sanal ve artırılmış gerçeklik sağlayan  teknolojiler, otomasyonlar, CRM hizmetleri, dijital hedefli reklam ve ilan  servisleri, kitle fonlama, blokchain ve danışman skorları gibi birçok konuda  sektör hızla değişiyor." dedi.

Bu sistemlerin gelişmesi için bazı düzenlemelere ihtiyaçlarının  bulunduğunu vurgulayan Akbal, "Ayrıca yabancılara ilişkin işlem başvuruları başta  olmak üzere, yetki belgesi olan emlak işletmelerinin işlem başlatabilmesi gibi  çeşitli fonksiyonlara ihtiyacımız var." değerlendirmesinde bulundu.




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