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Yabancıya gayrimenkul satışında hedef 15 milyar dolar

22.07.2020 13:16

Son güncelleme : 22.07.2020 13:22
Gayrimenkul Yurtdışı Tanıtım Derneği (GİGDER) Başkanı Faruk Akbal, yabancıya gayrimenkul satışından elde edilen geliri 2023`te 15 milyar dolara, 2025`te ise 20 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.



AA

Akbal, düzenlediği online basın toplantısında yaptığı konuşmada,  GİGDER'in kuruluş sürecinden bahsederek, bu kadar önemli yatırımcıların ve büyük  pazar payının olduğu yabancıya konut satış sektöründe sadece bu işe konsantre bir  yapı olmadığı için derneğin ortaya çıktığını bildirdi.

Paydaş sektörlerden derneğe üye olan kurum, kuruluş ve STK'lardan  bahseden Akbal, yabancıya en çok konut satan gayrimenkul şirketleri arasından ise  20 üyelerinin bulunduğunu, Türkiye'de yabancıların aldığı her 100 konuttan  20'sini kendi üyelerinin sattığını anlattı.

Akbal, uluslararası gayrimenkul pazarının 400 milyar doları aştığını,  Türkiye'nin bu pastadan 6 milyar doların üzerinde pay aldığını kaydederek,  Türkiye'yi, Türkiye'de yaşamayı, Türkiye'de yatırım yapmayı anlattığımızda,  bunları özendirdiğimizde bunu artıracağız." diye konuştu.

ABD, İngiltere, İspanya gibi ülkelerle rekabetlerini sürdürerek  Türkiye'yi uluslararası gayrimenkul yatırımlarından en yüksek pay alan 5 ülke  arasına sokmak istediklerini vurgulayan Akbal, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"İstanbul'u uluslararası gayrimenkul yatırımının merkezi haline  getirmeyi istiyoruz. Bunun için İstanbul'da kongre, zirve ve benzeri tanıtım  faaliyetleri, üyelerimizin ürünlerini tanıtması için hedef ülkelerde tanıtım  etkinlikleri gerçekleştireceğiz. Mevcut pazarlardaki payımızı artırmak, Hindistan  ve Güney Amerika ülkeleri gibi henüz harekete geçmemiş ancak potansiyeli yüksek  ülkeler için de tanıtım yapmak için faaliyetler gerçekleştirmek istiyoruz."

"İLK 6 AYDA YABANCILARIN TOPLAM KONUT SATIŞINDAN ALDIĞI PAY YÜZDE 2,28"

GİGDER Başkanı Akbal, gayrimenkul sektörünü yurt dışı yatırımcısına  360 derece anlatacaklarını belirterek, bu konuda gerçekleştirdikleri  faaliyetlerden bahsetti.

Akbal, 2015'te Türkiye'de satılan toplam konut adedi içerisinde  yabancıların payının yüzde 1,77 olduğunu anımsatarak, bu rakamın 2016'da yüzde  1,36, 2017'de yüzde 1,58, 2018'te yüzde 2,88'e, 2019'da da yüzde 3,37'ye  çıktığını bildirdi.

Faruk Akbal, 2020'nin ilk yarısında 624 bin konut satışından yurt dışı  yatırımcıların 14 bin 262 adet konut aldığını, yabancıların payının yüzde 2,28'e  gerilediğini anlattı.

Salgın nedeniyle gerileme yaşandığını aktaran Akbal, "Geçtiğimiz yıl  6,7 milyar dolar olan yurt dışı yatırım rakamının pandeminin etkisiyle 2020'de 5  milyar dolar civarında seyretmesini öngörüyoruz. Bu yıl 30-35 bin adet aralığında  konut satılmasını bekliyoruz." dedi.

Türkiye'nin yabancıya konut satışında çok önemli potansiyele sahip  olduğunu anlatan Akbal, "2023'te 15 milyar dolarlık gayrimenkul ihracatına  ulaşmayı hedefliyoruz, planlıyoruz. 2025'te bunu 20 milyar dolara  çıkarabileceğimizi düşünüyoruz." şeklinde konuştu.

"YABANCIYA KONUT SATILAN İLLER YAYGINLAŞMALI"

Faruk Akbal, Türkiye'den üç tip yatırımcının konut aldığını  belirterek, birinci tip yatırımcının deniz, kum, güneş gibi turizm, ikincisinin  güvenlik amaçlı olduğunu söyledi.

Üçüncüsünü İslamofobi başlığı altında ele aldıklarını dile getiren  Akbal, ABD ve AB'de ırkçılığın, İslam karşıtlığının öne çıkması nedeniyle bu  ülkelerden Türkiye'ye geri dönüşlerin olduğunu anlattı.

Akbal, yurt dışı gayrimenkul satışında İstanbul'un öne çıktığını, onu  Antalya'nın takip ettiğini kaydederek, "Bununla birlikte Bursa, Yalova, İzmir,  Trabzon, Ankara gibi şehirlerimiz de yükseliyor. Bunun daha da yaygınlaşması  gerektiğini düşünüyoruz. Sakarya, Balıkesir, Konya, Adana, Sivas gibi çok farklı  şehrimize de yurt dışı yatırımcısının gelebileceğini düşünüyoruz. Yeter ki burada  doğru tanıtım planını ortaya koyalım." ifadelerini kullandı.

Burada daha çok belediyelerle iş birliği yapacaklarını anlatan Akbal,  yerel yönetimlerle birlikte ilgili şehre direkt yurt dışı yatırımcısını çekmek  istediklerini anlattı.

YENİ HEDEF PAZARLAR ÇİN, HİNDİSTAN VE PAKİSTAN

GİGDER Başkanı Akbal, Türkiye'den en çok konut alan ülke  vatandaşlarından bahsederek, son yıllarda artan İranlıların artık zirveye  oturduğunu söyledi.

Çinlilerin geçen yılın sonlarına doğru konut alımında artışa geçtiğini  dile getiren Akbal, şöyle devam etti:

"Dünyanın en büyük gayrimenkul yatırımcısı Çinlilerdir. Bugüne kadar  yaptıkları yatırımların 500 milyar doları aştığı ifade ediliyor. Her yıl dünyadan  50-100 milyar dolar aralığında gayrimenkul alıyorlar. Çin potansiyelini henüz  keşfedemedik ancak güzel bir gelişme son bir yıldır Çinlilerin gayrimenkul  yatırımı arttı. Burada firmalarımızın tanıtımı büyük. Burada daha etkin ve daha  sistematik tanıtım politikalarıyla Çinlilerin Türkiye'ye olan ilgisini artırmak  istiyoruz."

Akbal, şu anda listede yer almayan Pakistan'ın hızlı giriş  yapabileceğini kaydederek, oradaki STK'lar ile temas halinde olduklarını, bunun  gelecek süreçte satışlara yansıyacağını düşündüklerini söyledi.

İngiltere pazarına yönelik çalışmalarının sürdüğünü dile getiren  Akbal, "Hindistan'dan konut yatırım talebi şu anda çok az ama potansiyeli yüksek  bir ülke. Oraya yönelik de çalışmalarımız söz konusu." dedi.

"NİTELİKLİ YATIRIMCI SAYISI ARTACAK"

Faruk Akbal, Türkiye’nin uluslararası gayrimenkul tanıtımındaki yüzü  olarak tanıtım, hukuk, güvenlik ve eğitim alanında geliştirdikleri projeleri  hayata geçireceklerini belirterek, bu başlıklar altında gerçekleştirecekleri  faaliyetlerden bahsetti.

Arabuluculuk mekanizmasını daha hızlı çalıştırarak anlaşmazlıkları  çözeceklerini dile getiren Akbal, problemlerin yüzde 70'inin diyalogla  çözülebileceğini anlattı.

Akbal, uluslararası yatırımcıya konut satışında güvenilirliğin önemli  olduğunu kaydederek, dernek üyesi şirketlerin güvenilir olduğunu, denetlendiğini  ve onaylandığını gösterecek bir akreditasyon ve sektör içi denetim mekanizması  üzerinde çalıştıklarını bildirdi.

Türkiye gayrimenkul pazarına ilginin son birkaç yıldır bireysel  yatırımcı ağırlıklı olduğunu aktaran Akbal, "Son yıllarda sağlık ve ekonomideki  gelişmelerin, dövizin bir kur avantajı sağlamasının nitelikli yatırımcıyı yeniden  hareketlendireceğini düşünüyoruz. Nitelikli yatırımcıya yönelik fonların  kurulması gibi etkin çalışmalar yürüteceğiz." diye konuştu.

Akbal, gelecek birkaç yıl içinde yurt dışı gayrimenkul alımında  nitelikli yatırımcı sayısının artacağını belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Avrupa'dan hak ettiğimiz yatırımı alamıyoruz. Avrupalı gayrimenkul  yatırımcısının önümüzdeki yıllarda daha fazla geleceğini düşünüyoruz. Çin'in  2025'te birinci sıraya oturmasını bekliyoruz. Hindistan şu anda ilk 20'de bile  değil. Küresel anlamda ciddi gayrimenkul yatırımcısı olan Hindistan da Türkiye'ye  gelecek. Avrupa, Çin ve Hindistan'ı ilk 10'da göreceğiz."




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