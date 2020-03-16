Yabancıya konut satışında tarihin en iyi şubat rakamı













AA

Yeni yıla hızlı bir başlangıç yapan ve şubat ayında da bunu devam ettiren yabancılara konut satışı, ilk iki ayda 7 bin 912 adede ulaştı. Geçen yılın ocak-şubat döneminde 6 bin 489 adet konut yabancıya satılırken, bu da yüzde 21,9'luk artışa işaret etti.Şubat ayında yabancılara konut satışı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20,6 artış göstererek 3 bin 321'den 4 bin 5'e yükseldi. Böylece yabancılara konut satışında tarihin en iyi şubat rakamları görüldü.Verilere göre, İstanbul, yabancıların konut alırken tercih ettiği iller arasında ilk sırayı koruyor. Geçen şubat ayında İstanbul'dan 1.440 konut satın alan yabancılar, yeni yılın şubat ayında 1.987 konutun sahibi oldu. Yabacıların İstanbul'dan konut alımı, şubatta geçen yılın aynı aynında göre yüzde 40 artış kaydetti.Antalya, satılan 805 konutla yabancıların en çok tercih ettiği ikinci il oldu. Antalya'yı 265 konutla Ankara, 131 konutla Yalova ve 115 konutla Bursa takip etti.Yılın ocak-şubat dönemi incelendiğinde İstanbul'da 3 bin 862, Antalya'da 1.567, Ankara'da 500, Bursa'da 278 ve Yalova'da 259 konut yabancılara satıldı.Türkiye'den şubatta en fazla konutu 721 adet ile İranlılar aldı. İranlıları 691 konutla Iraklılar, 282 konutla Ruslar, 256 konutla Afganlar ve 141 konutla Ürdünlüler izledi.Yılın ilk iki ayında ise liderliği 1.430 konutla Iraklılar sürdürdü. Söz konusu dönemde İranlılar 1.399, Ruslar 536, Afganlar 460 ve Yemenliler 273 konutun sahibi oldu.AA muhabirine konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Nevita Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Akbal, yabancıların Türkiye'ye ilgisinin tüm konjonktürel yansımalara rağmen artarak devam ettiğini söyledi.İlk 2 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yabancılara konut satışında yüzde 21 artış yaşandığını ve 8 bin adede yaklaşıldığını dile getiren Akbal, İranlıların konut talebinde ilk kez Iraklıları geçtiğini vurguladı.Akbal, "Şubatta İranlılar yaklaşık 720 ev alırken, Iraklılar 690 adette kaldı. Özellikle İstanbul, Antalya, Bursa, Yalova gibi şehirler öne çıkmayı sürdürüyor. Koronavirüsün bu anlamda sektörü nasıl etkileyeceğini tahmin etmek biraz zor ancak yıl toplamında 50 bin adedin bu sene aşılacağı öngörüsünü koruyoruz." dedi.Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği (AYİDER) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Erkurtoğlu, yabancıya konut satışında ilk 2 ayda olumlu bir hava yakalandığını belirterek, "Beklenmeyen ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona salgını nedeniyle önümüzdeki aylarda yabancıya konut satışında bir yavaşlama söz konusu olabilir." diye konuştu.Babacan Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Babacan, yabancı yatırımcıların Türkiye ekonomisine ve Türk gayrimenkul sektörüne güveninin devam ettiğini belirterek, bunu satış rakamlarına gördüklerini söyledi.Yabancı yatırımcının ağırlıklı olarak tamamlanmış, tapusu verilen ve teslimi yapılan konutları tercih ettiğini dile getiren Babacan, projelerine yönelik taleplerden bunun çok net görüldüğünü anlattı.Babacan, "Satışı süren Babacan Premium ve Babacan Port Royal projelerimiz, bu yöndeki beklentilerin yanı sıra sunduğu prestijle ve cazip kampanyalarıyla da yatırımcıları cezbediyor. Yabancı yatırımcı, üst düzey konfor ve kazançlı yatırım sunan prestijli konut projelerine yöneldiği için temaslarımız, hızla satışa dönüşüyor." ifadelerini kullandı.Özyurtlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Özyurt, yabancı yatırımcılara yapılan satışlarda şubatta görülen yüzde 20,6'lık artışın sektörün dünyadaki vitrininin ne kadar sağlam olduğunu gösterdiğini söyledi.Bahaş Holding Üst Yöneticisi (CEO) Abdüssamet Bahadır, sektörün hem yerli hem de yabancı yatırımcı açısından çok verimli bir dönemin içerisinde olduğunu kaydederek, "Bu dönem, sadece içerisinde bulunduğumuz yıl için değil, önümüzdeki yıllar için de çok önemli fırsatlar oluşturacak. Çünkü satışlardaki artış, yeni konut ihtiyacını da artırıyor. Dolayısıyla 2020 sektörün önümüzdeki 5 yılını şekillendirecek." değerlendirmesinde bulundu.Akkuş Group Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Akkuş, sadece yerli yatırımcı açısından değil, yabancı yatırımcı açısından da sektöre yönelik talepte artış yaşandığını ifade ederek, Türkiye'nin dünya gayrimenkul ve inşaat sektöründe önemli bir konuma yükseldiğini vurguladı.Akkuş, "Yakın dönemde lansmanlarla dolu bahar ayları bizi bekliyor. Satışların yükselişe geçtiği bu dönemde, yerli ve yabancı yatırımcılar açısından daha yüksek oranları göreceğimizi düşünüyorum." diye konuştu.