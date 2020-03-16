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Yabancıya konut satışında tarihin en iyi şubat rakamı

16.03.2020 13:18

Son güncelleme : 16.03.2020 13:18
Yabancılara konut satışı, yılın ikinci ayında 4 bin 5 adet ile tarihin en iyi şubat rakamı olarak kayıtlara geçti.



AA

Yeni yıla hızlı bir başlangıç yapan ve şubat ayında da bunu devam  ettiren yabancılara konut satışı, ilk iki ayda 7 bin 912 adede ulaştı. Geçen  yılın ocak-şubat döneminde 6 bin 489 adet konut yabancıya satılırken, bu da yüzde  21,9'luk artışa işaret etti.

Şubat ayında yabancılara konut satışı geçen yılın aynı ayına göre  yüzde 20,6 artış göstererek 3 bin 321'den 4 bin 5'e yükseldi. Böylece yabancılara  konut satışında tarihin en iyi şubat rakamları görüldü.

Verilere göre, İstanbul, yabancıların konut alırken tercih ettiği  iller arasında ilk sırayı koruyor. Geçen şubat ayında İstanbul'dan 1.440 konut  satın alan yabancılar, yeni yılın şubat ayında 1.987 konutun sahibi oldu.  Yabacıların İstanbul'dan konut alımı, şubatta geçen yılın aynı aynında göre yüzde  40 artış kaydetti.

Antalya, satılan 805 konutla yabancıların en çok tercih ettiği ikinci  il oldu. Antalya'yı 265 konutla Ankara, 131 konutla Yalova ve 115 konutla Bursa  takip etti.

EN ÇOK KONUTU İRANLILAR ALDI

Yılın ocak-şubat dönemi incelendiğinde İstanbul'da 3 bin 862,  Antalya'da 1.567, Ankara'da 500, Bursa'da 278 ve Yalova'da 259 konut yabancılara  satıldı.

Türkiye'den şubatta en fazla konutu 721 adet ile İranlılar aldı.  İranlıları 691 konutla Iraklılar, 282 konutla Ruslar, 256 konutla Afganlar ve 141  konutla Ürdünlüler izledi.

Yılın ilk iki ayında ise liderliği 1.430 konutla Iraklılar sürdürdü.  Söz konusu dönemde İranlılar 1.399, Ruslar 536, Afganlar 460 ve Yemenliler 273  konutun sahibi oldu.

İRANLILAR İLK DEFA IRAK'I GEÇTİ

AA muhabirine konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Nevita Yönetim  Kurulu Başkanı Faruk Akbal, yabancıların Türkiye'ye ilgisinin tüm konjonktürel  yansımalara rağmen artarak devam ettiğini söyledi.

İlk 2 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yabancılara konut satışında  yüzde 21 artış yaşandığını ve 8 bin adede yaklaşıldığını dile getiren Akbal,  İranlıların konut talebinde ilk kez Iraklıları geçtiğini vurguladı.

Akbal, "Şubatta İranlılar yaklaşık 720 ev alırken, Iraklılar 690  adette kaldı. Özellikle İstanbul, Antalya, Bursa, Yalova gibi şehirler öne  çıkmayı sürdürüyor. Koronavirüsün bu anlamda sektörü nasıl etkileyeceğini tahmin  etmek biraz zor ancak yıl toplamında 50 bin adedin bu sene aşılacağı öngörüsünü  koruyoruz." dedi.

Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği (AYİDER) Yönetim Kurulu  Başkan Yardımcısı Ahmet Erkurtoğlu, yabancıya konut satışında ilk 2 ayda olumlu  bir hava yakalandığını belirterek, "Beklenmeyen ve tüm dünyayı etkisi altına alan  korona salgını nedeniyle önümüzdeki aylarda yabancıya konut satışında bir  yavaşlama söz konusu olabilir." diye konuştu.

"YABANCILARIN TALEBİ DEVAM EDİYOR"

Babacan Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Babacan, yabancı  yatırımcıların Türkiye ekonomisine ve Türk gayrimenkul sektörüne güveninin devam  ettiğini belirterek, bunu satış rakamlarına gördüklerini söyledi.

Yabancı yatırımcının ağırlıklı olarak tamamlanmış, tapusu verilen ve  teslimi yapılan konutları tercih ettiğini dile getiren Babacan, projelerine  yönelik taleplerden bunun çok net görüldüğünü anlattı.

Babacan, "Satışı süren Babacan Premium ve Babacan Port Royal  projelerimiz, bu yöndeki beklentilerin yanı sıra sunduğu prestijle ve cazip  kampanyalarıyla da yatırımcıları cezbediyor. Yabancı yatırımcı, üst düzey konfor  ve kazançlı yatırım sunan prestijli konut projelerine yöneldiği için  temaslarımız, hızla satışa dönüşüyor." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE DÜNYA GAYRİMENKUL SEKTÖRÜNDE ÖNEMLİ BİR KONUMA YÜKSELDİ"

Özyurtlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Özyurt, yabancı  yatırımcılara yapılan satışlarda şubatta görülen yüzde 20,6'lık artışın sektörün  dünyadaki vitrininin ne kadar sağlam olduğunu gösterdiğini söyledi.

Bahaş Holding Üst Yöneticisi (CEO) Abdüssamet Bahadır, sektörün hem  yerli hem de yabancı yatırımcı açısından çok verimli bir dönemin içerisinde  olduğunu kaydederek, "Bu dönem, sadece içerisinde bulunduğumuz yıl için değil,  önümüzdeki yıllar için de çok önemli fırsatlar oluşturacak. Çünkü satışlardaki  artış, yeni konut ihtiyacını da artırıyor. Dolayısıyla 2020 sektörün önümüzdeki 5  yılını şekillendirecek." değerlendirmesinde bulundu.

Akkuş Group Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Akkuş, sadece yerli  yatırımcı açısından değil, yabancı yatırımcı açısından da sektöre yönelik talepte  artış yaşandığını ifade ederek, Türkiye'nin dünya gayrimenkul ve inşaat  sektöründe önemli bir konuma yükseldiğini vurguladı.

Akkuş, "Yakın dönemde lansmanlarla dolu bahar ayları bizi bekliyor.  Satışların yükselişe geçtiği bu dönemde, yerli ve yabancı yatırımcılar açısından  daha yüksek oranları göreceğimizi düşünüyorum." diye konuştu.





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