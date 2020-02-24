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Yapı izin istatistikleri açıklandı

24.02.2020 10:51

Son güncelleme : 24.02.2020 11:44
Belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen bina sayısı, geçen yıl 2018`e göre yüzde 48,3 geriledi.



AA

Türkiye İstatistik Kurumu, Ocak-Aralık 2019 dönemine ilişkin "yapı izin istatistikleri"ni açıkladı.

Buna göre, geçen yıl 2018'e kıyasla belediyeler tarafından yapı  ruhsatı verilen bina sayısı yüzde 48,3, bunların yüz ölçümü yüzde 52,4, değeri  yüzde 43,8, daire sayısı yüzde 53,9 azaldı.

Söz konusu dönemde yapı ruhsatı verilen binaların toplam yüz ölçümü  70,5 milyon metrekare oldu. Bunun 34,4 milyon metrekaresi konut, 23,2 milyon  metrekaresi konut dışı alanlar ve 12,9 milyon metrekaresi ortak kullanım alanları  olarak hesaplandı.

Kullanım amacına göre 45,1 milyon metrekareyle en yüksek payı, 2 ve  daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar oluşturdu. Bunu 6,1 milyon metrekareyle  kamu, eğlence, eğitim, hastane veya bakım kuruluşlarının binaları izledi.

İZİN BELGESİ VERİLEN YAPILARIN YÜZ ÖLÇÜMÜ AZALDI

Belediyeler tarafından verilen yapı kullanma izin belgelerinde, bina  sayısı geçen yıl 2018'e göre yüzde 26,6, yüz ölçümü yüzde 14,5, daire sayısı  yüzde 17,8 azalırken, değeri yüzde 0,2 yükseldi.

Bu yapıların toplam yüz ölçümü 149,3 milyon metrekare olarak  hesaplanırken, bunun 85 milyon metrekaresini konut, 33,2 milyon metrekaresini  konut dışı alanlar ve 31,1 milyon metrekaresini ortak kullanım alanları  oluşturdu.

Kullanım amacına göre 114,1 milyon metrekareyle en yüksek paya 2 ve  daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 9,9 milyon metrekareyle  toptan ve perakende ticaret binaları izledi.




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