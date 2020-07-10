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Yeniden değerleme oranı belli oldu

10.07.2020 10:27

Son güncelleme : 10.07.2020 10:33
2020 yılı ikinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 2,10 olarak tespit edildi.



Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

"213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına istinaden yıllık olarak hesaplanan ve Bakanlığımızca ilan edilen yeniden değerleme oranına, vergi kanunlarından kaynaklanan nedenlerden dolayı geçici vergi dönemlerinde de ihtiyaç duyulmaktadır. 2020 yılı ikinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı %2,10 (yüzde iki virgül on) olarak tespit edilmiştir."




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