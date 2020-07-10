2020 yılı ikinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 2,10 olarak tespit edildi.
Yeniden değerleme oranı belli oldu
10.07.2020 10:27
Son güncelleme : 10.07.2020 10:33
Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:
"213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına istinaden yıllık olarak hesaplanan ve Bakanlığımızca ilan edilen yeniden değerleme oranına, vergi kanunlarından kaynaklanan nedenlerden dolayı geçici vergi dönemlerinde de ihtiyaç duyulmaktadır. 2020 yılı ikinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı %2,10 (yüzde iki virgül on) olarak tespit edilmiştir."
10:17113.833
En Yüksek
|Değişim
|: -1,69%
|| -1.960,80
|Açılış
|: 115.451
|
|Önceki Kapanış
|: 115.794
|
115.451
En Düşük
112.830
10:176,8666
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0055
|Açılış
|: 6,8990
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8900
|
6,8682
En Düşük
6,8563
10:177,7419
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0073
|Açılış
|: 7,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,7659
En Düşük
7,7277
10:17396,72
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -1,23
|Açılış
|: 396,72
|
|Önceki Kapanış
|: 397,95
|
398,40
En Düşük
396,06
BIST En Aktif Hisseler
|PKENT
|276,80
|2.028.944
|% 9,97
|
|KERVN
|0,47
|295.003
|% 9,30
|
|BJKAS
|3,66
|64.476.263
|% 6,09
|
|DITAS
|24,94
|1.867.435
|% 5,23
|
|EKIZ
|10,79
|1.227.978
|% 4,86
|
|TSPOR
|6,24
|1.506.317
|% -9,96
|
|BALAT
|1,92
|21.316
|% -9,86
|
|KUYAS
|2,66
|1.707.124
|% -8,90
|
|PEKGY
|8,77
|6.268.744
|% -8,84
|
|IHEVA
|2,00
|3.497.257
|% -8,26
|
|EKGYO
|2,04
|192.957.942
|% -5,56
|
|GARAN
|7,83
|181.819.882
|% -1,01
|
|SISE
|6,30
|152.206.082
|% -1,25
|
|THYAO
|11,70
|135.271.572
|% 1,30
|
|ASELS
|31,48
|104.566.217
|% -1,07
|
|EKGYO
|2,04
|192.957.942
|% -5,56
|
|TSKB
|1,22
|69.274.216
|% -2,40
|
|ODAS
|2,62
|64.400.031
|% -0,38
|
|IHLAS
|0,83
|20.830.046
|% -4,60
|
|SISE
|6,30
|152.206.082
|% -1,25
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6059
|8,6490
|% -0,23
|
|Frank
|7,2536
|7,2973
|% -0,25
|
|Riyal
|1,8248
|1,8340
|% 0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.797
|1.797
|-6,60
|
|Altın Gr.
|396
|397
|-1,41
|
|Cumhuriyet
|2.575
|2.597
|-7,40
|
|Tam
|2.651
|2.665
|-7,50
|
|Yarım
|1.288
|1.304
|-3,70
|
|Çeyrek
|644
|653
|-1,90
|
|Gümüş.Ons
|18,49
|18,53
|-0,18
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|Gümüş Gr.
|4,08
|4,09
|-0,03
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|B. Petrol
|41,76
|41,76
|-0,59
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