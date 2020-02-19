GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Yenilenebilir enerjiye 2,8 milyar liralık destek

19.02.2020 11:24

Son güncelleme : 19.02.2020 11:24
Türkiye`de yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üreten santrallere ocakta 2 milyar 834 milyon 320 bin lira teşvik desteği verildi.



AA

Enerji portföyündeki yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarını maksimum seviyede kullanmak isteyen Türkiye, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması (YEKDEM) kapsamında rüzgar, hidroelektrik, jeotermal, biyokütle ve güneş enerjisi kaynaklarından elde edilen elektriğe kilovatsaat  başına alım garantisi uyguluyor.

Mekanizma kapsamında elektriğin kilovatsaatine, rüzgar ve  hidroelektrik için 7,3 dolar/cent, jeotermal için 10,5 dolar/cent, biyokütle ve  güneş için de 13,3 dolar/cent teşvik veriliyor. Bu teşvikler yerli ekipman  kullanımına göre ufak çapta değişiklikler gösterebiliyor.

AA muhabirinin Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerinden  yaptığı derlemeye göre, ocakta YEKDEM kapsamındaki teşviklerden toplam kurulu  gücü 21 bin 49 megavatı bulan 817 santral yararlandı.

Söz konusu santrallere geçen ay toplam 2 milyar 834 milyon 320 bin 279  lira teşvik ödemesi yapıldı. Bu miktarın 426 milyon 692 bin 667 liralık bölümü  lisanssız elektrik üretim yapan santrallere tahsis edildi.

Ocakta YEKDEM kapsamındaki santraller toplam 5 milyon 336 bin 150  megavatsaat elektrik üretti. Bunun 4 milyon 784 bin 351 megavatsaati lisanslı  elektrik üretim santrallerinden, 551 bin 799 megavatsaati de lisanssız elektrik  üretim santrallerinden karşılandı.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
11:08120.174
Değişim :  0,50% |  600,07
Açılış :  120.036  
Önceki Kapanış :  119.574  
En Yüksek
120.465 En Düşük
119.962
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
RALYH 8,76 876 % 14,96  
OSTIM 2,68 65.578.202 % 12,61  
YBTAS 4.480,00 116.480 % 9,53  
ALCTL 23,68 58.526.226 % 9,43  
TSPOR 7,09 207.456.073 % 9,24  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,8677 7,9071 % 0,05  
Frank 6,1497 6,1867 % 0,02  
Riyal 1,6133 1,6214 % 0,03  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.607 1.607 3,97  
Altın Gr. 313 314 0,80  
Cumhuriyet 2.060 2.091 23,00  
Tam 2.049 2.101 20,70  
Yarım 991 1.016 10,01  
Çeyrek 497 508 5,01  
Gümüş.Ons 18,31 18,35 0,11  
Gümüş Gr. 3,57 3,58 0,02  
B. Petrol 58,16 58,16 0,41  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru