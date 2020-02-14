GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Yüksek teknoloji endeksi son 10 yılın zirvesinde

14.02.2020 13:06

Son güncelleme : 14.02.2020 13:06
Sanayi üretim endeksi kapsamında hesaplanan arındırılmamış yüksek teknoloji endeksi geçen yılın aralık ayında 232,9 puanla son 10 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.



AA

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, arındırılmamış sanayi üretim endeksi 2019'un Aralık ayında 128,4 ile son 2 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

Ekonomi yönetiminin katma değerli üretim, ihracat ve istihdamı artırmaya yönelik çalışmalarının etkisi sanayi üretimi verileri kapsamında  hesaplanan yüksek teknoloji endeksine de yansıdı. Böylece yüksek teknoloji  endeksi 232,9 puanla son 10 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

A1 Capital Yatırım Menkul Değerler Araştırma Uzmanı Aylin Cevizci konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, geçen yılın aralık ayına ilişkin sanayi  üretim verisinin piyasa beklentisinin üzerinde yıllık bazda yüzde 8,6 artış  kaydettiğini anımsattı.

Cevizci, sanayi üretimindeki artışta dönemsel gelişmelerin öne  çıktığını ifade etti. Veri kapsamında hesaplanan "yüksek teknoloji" kalemindeki  önemli yükselişe işaret eden Cevizci, "Yüksek teknoloji endeksi, 2010 yılından bu  yana en yüksek seviyeye ulaşmış durumda. Yıl içinde sanayi üretiminin daraldığı  aylarda bile, yüksek teknoloji kalemi artıda kalmaya ve yükselmeye devam etti. Bu  durum ürün grubunun her zaman tedarikçi ve alıcısının olmasından kaynaklandı.  Sanayileşme yolunda atılan adımlarda, yüksek teknoloji için yapılan yatırımlar  önemli bir yer tutuyor." diye konuştu.

Düşük ve orta seviyeli teknolojiye sahip ürünlerde birçok alternatifin  bulunduğunu anlatan Cevizci, "Yüksek teknoloji grubunda yer alan ürünlerde ise  alternatifler daha az. Bu sebeple bu alanda söz sahibi olunması durumunda sürekli  kazanç elde edilebilir." ifadelerini kullandı.

Cevizci, yüksek teknoloji alanında büyümenin, diğer imalat  kalemlerinde yaşanacak kayıpları telafi edebileceğini vurgulayarak, bu sektöre  yapılan yatırımların, teşvikler ve desteklerle gelecekte performansını  koruyacağına dikkati çekti.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
12:50120.865
Değişim :  0,27% |  324,05
Açılış :  121.082  
Önceki Kapanış :  120.541  
En Yüksek
121.581 En Düşük
120.537
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AYCES 12,74 6.055.177 % 14,98  
GSRAY 2,73 417.389.456 % 13,75  
ARDYZ 17,92 207.086.925 % 13,42  
ALCTL 19,78 29.965.161 % 11,06  
ISGYO 2,29 454.520.853 % 10,63  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,8690 7,9085 % 0,10  
Frank 6,1509 6,1880 % 0,09  
Riyal 1,6099 1,6179 % 0,22  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.576 1.577 0,24  
Altın Gr. 307 307 0,83  
Cumhuriyet 2.030 2.060 13,00  
Tam 2.024 2.074 1,44  
Yarım 978 1.003 0,69  
Çeyrek 491 502 0,35  
Gümüş.Ons 17,69 17,73 0,06  
Gümüş Gr. 3,45 3,45 0,02  
B. Petrol 56,50 56,50 0,16  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru