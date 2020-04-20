GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi arttı

20.04.2020 10:08

Son güncelleme : 20.04.2020 10:08
Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi yıllık yüzde 12,43, aylık yüzde 3,48 arttı.



YD-ÜFE (2010=100) 2020 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %3,48, bir önceki yılın Aralık ayına göre %6,77, bir önceki yılın aynı ayına göre %12,43 ve on iki aylık ortalamalara göre %9,92 artış gösterdi.

SANAYİNİN İKİ ANA SEKTÖRÜNDEN İMALAT YILLIK %12,38 ARTTI

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında %14,70, imalatta %12,38 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında %10,86, dayanıklı tüketim malında %21,98, dayanıksız tüketim malında %14,01 artış, enerjide %38,45 azalış, sermaye malında %15,44 artış olarak gerçekleşti.

SANAYİNİN İKİ ANA SEKTÖRÜNDEN İMALAT AYLIK %3,50 ARTTI

Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında %2,38, imalatta %3,50 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında %3,76, dayanıklı tüketim malında %4,90, dayanıksız tüketim malında %4,26 artış , enerjide %34,04 azalış, sermaye malında %5,06 artış olarak gerçekleşti.

YILLIK AZALIŞ SADECE %38,45 İLE KOK VE RAFİNE PETROL ÜRÜNLERİNDE GERÇEKLEŞTİ

YD-ÜFE sektörlerinden kok ve rafine petrol ürünlerinde %38,45 azalış gerçekleşti. Buna karşılık diğer mamul eşyalar %29,39, tütün ürünleri %24,16, elektrikli teçhizat %17,15 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

AYLIK AZALIŞ SADECE %34,04 İLE KOK VE RAFİNE PETROL ÜRÜNLERİNDE GERÇEKLEŞTİ

YD-ÜFE sektörlerinden kok ve rafine petrol ürünlerinde %34,04 azalış gerçekleşti. Buna karşılık diğer mamul eşyalar %6,23, tekstil ürünleri %6,07, basım ve kayıt hizmetleri %5,96, ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.











uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:0598.180
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  0  
Önceki Kapanış :  98.180  
En Yüksek
0 En Düşük
0
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
CEOEM 6,72 17.032.815 % 126,69  
PAPIL 9,95 19.328.209 % 3,48  
PRKAB 3,50 19.262.848 % 2,03  
PGSUS 51,90 1.660.600.033 % 0,00  
TMSN 5,20 16.375.724 % 0,00  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5917 8,6348 % -0,54  
Frank 7,1118 7,1547 % -0,40  
Riyal 1,8358 1,8450 % -0,20  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.679 1.680 -4,03  
Altın Gr. 375 375 -0,35  
Cumhuriyet 2.408 2.464 -58,80  
Tam 2.479 2.540 -56,80  
Yarım 1.204 1.234 -29,40  
Çeyrek 604 617 -14,70  
Gümüş.Ons 15,20 15,23 0,02  
Gümüş Gr. 3,39 3,40 0,01  
B. Petrol 27,31 27,31 -0,77  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru