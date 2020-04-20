Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi arttı















YD-ÜFE (2010=100) 2020 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %3,48, bir önceki yılın Aralık ayına göre %6,77, bir önceki yılın aynı ayına göre %12,43 ve on iki aylık ortalamalara göre %9,92 artış gösterdi.Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında %14,70, imalatta %12,38 artış olarak gerçekleşti.Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında %10,86, dayanıklı tüketim malında %21,98, dayanıksız tüketim malında %14,01 artış, enerjide %38,45 azalış, sermaye malında %15,44 artış olarak gerçekleşti.Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında %2,38, imalatta %3,50 artış olarak gerçekleşti.Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında %3,76, dayanıklı tüketim malında %4,90, dayanıksız tüketim malında %4,26 artış , enerjide %34,04 azalış, sermaye malında %5,06 artış olarak gerçekleşti.YD-ÜFE sektörlerinden kok ve rafine petrol ürünlerinde %38,45 azalış gerçekleşti. Buna karşılık diğer mamul eşyalar %29,39, tütün ürünleri %24,16, elektrikli teçhizat %17,15 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.YD-ÜFE sektörlerinden kok ve rafine petrol ürünlerinde %34,04 azalış gerçekleşti. Buna karşılık diğer mamul eşyalar %6,23, tekstil ürünleri %6,07, basım ve kayıt hizmetleri %5,96, ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.