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Yurt dışı üretici fiyat endeksi arttı

22.06.2020 10:24

Son güncelleme : 22.06.2020 10:35
Ülke sınırları içinde üretimi yapılarak yurt dışına ihraç edilen malların üretici fiyatlarındaki değişimi ölçen yurt dışı üretici fiyat endeksi Mayıs`ta aylık bazda yüzde 1.47 arttı.



DHA

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, yurt dışı üretici fiyatları, yılın ilk beş ayında yüzde 14.26, yıllık bazda yüzde 10.06 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 7.23 yükseldi.

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında yüzde 12.06, imalatta yüzde 10.01 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında yüzde 8.70, dayanıklı tüketim malında yüzde 20.40, dayanıksız tüketim malında yüzde 12.91 artış, enerjide yüzde 59.35 azalış, sermaye malında yüzde 14.02 artış olarak gerçekleşti.

Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında yüzde 0.95, imalatta yüzde 1.49 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında yüzde 1.20, dayanıklı tüketim malında yüzde 0.95, dayanıksız tüketim malında yüzde 1.53, enerjide yüzde 22.03, sermaye malında yüzde 1.31 artış olarak gerçekleşti.

Yurt dışı üretici fiyatları, kok ve rafine petrol ürünlerinde yüzde 59.35, kimyasallar ve kimyasal ürünlerde yüzde 0.15 azalış gerçekleşti.

Buna karşılık diğer mamul eşyalar yüzde 31.91, tütün ürünleri yüzde 21.32, temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları yüzde 17.14 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Yurt dışı üretici fiyatları, elektrikli teçhizat ürünlerinde yüzde 0.12 azalış gerçekleşti. Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 22.03, bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünler yüzde 3.54, deri ve ilgili ürünler ürünleri yüzde 2.86, ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.





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