Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi arttı















YD-ÜFE (2010=100) 2020 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %0,95, bir önceki yılın Aralık ayına göre %15,34, bir önceki yılın aynı ayına göre %14,82 ve on iki aylık ortalamalara göre %6,82 artış gösterdi.Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında %16,45, imalatta %14,77 artış olarak gerçekleşti.Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında %13,00, dayanıklı tüketim malında %22,84, dayanıksız tüketim malında %15,94 artış, enerjide %37,01 azalış, sermaye malında %19,13 artış olarak gerçekleşti.Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında %0,32 azalış, imalatta %0,98 artış olarak gerçekleşti.Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında %0,22, dayanıklı tüketim malında %0,54, dayanıksız tüketim malında %0,29, enerjide %36,01, sermaye malında %1,35 artış olarak gerçekleşti.YD-ÜFE sektörlerinden kok ve rafine petrol ürünlerinde %37,01 azalış gerçekleşti. Buna karşılık diğer mamul eşyalar %37,33, tütün ürünleri %24,52, motorlu kara taşıtları, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) %20,09 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.YD-ÜFE sektörlerinden temel eczacılık ürünleri ve müstahzarlarında %1,15, gıda ürünlerinde %1,05, tütün ürünlerinde %0,99 azalış gerçekleşti. Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri %36,01, motorlu kara taşıtları, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) %1,69, kimyasallar ve kimyasal ürünler %1,34 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.