Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi, ocakta bir önceki aya kıyasla yüzde 2,39 arttı.
Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi arttı
20.02.2020 11:55
Son güncelleme : 20.02.2020 11:55
AA
Türkiye İstatistik Kurumu, bu yılın ocak ayına ilişkin Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) verilerini açıkladı.
Buna göre, YD-ÜFE, ocakta bir önceki aya göre yüzde 2,39, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,53 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 12,39 artış gösterdi.
Sanayinin iki sektörünün bir önceki aya göre değişimlerine bakıldığında, madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 1,37, imalat sanayi sektöründe de yüzde 2,41 artış gerçekleşti.
EN YÜKSEK AYLIK ARTIŞ ELEKTRİKLİ TEÇHİZATTA
Ocakta bir önceki aya göre en fazla artış, yüzde 6,97 ile elektrikli teçhizat, yüzde 4,11 ile diğer mamul eşyalar, yüzde 3,83 ile motorlu kara taşıtları, treyler (römork) ve yarı treylerde (yarı römork) görüldü.
Ana sanayi grupları sınıflamasına göre ocakta en fazla yıllık artış yüzde 19,02 ile enerjide, yüzde 15,39 ile dayanıklı tüketim mallarında gerçekleşti.
11:40118.542
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -654,37
|Açılış
|: 119.289
|
|Önceki Kapanış
|: 119.196
|
119.350
En Düşük
118.428
11:406,0937
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0092
|Açılış
|: 6,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0790
|
6,1018
En Düşük
6,0811
11:406,5812
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0035
|Açılış
|: 6,5780
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5630
|
6,5913
En Düşük
6,5663
11:40315,46
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,00
|Açılış
|: 315,46
|
|Önceki Kapanış
|: 315,46
|
316,04
En Düşük
314,06
BIST En Aktif Hisseler
|MIPAZ
|3,36
|82.271.000
|% 13,13
|
|UZERB
|2,20
|21.501
|% 10,00
|
|NATEN
|21,02
|55.722.246
|% 9,02
|
|BASCM
|3,80
|536
|% 7,04
|
|YBTAS
|4.748,00
|322.864
|% 5,53
|
|VERTU
|5,39
|21.997.669
|% -18,33
|
|ESCOM
|2,79
|7.597.768
|% -12,54
|
|TSPOR
|6,85
|293.605.436
|% -11,95
|
|HUBVC
|29,28
|24.643.590
|% -10,40
|
|BURVA
|15,00
|10.500
|% -10,18
|
|ASELS
|29,28
|542.880.166
|% -1,68
|
|BJKAS
|3,36
|531.412.824
|% -4,55
|
|GSRAY
|3,55
|451.854.879
|% -8,97
|
|FENER
|18,50
|392.998.228
|% -4,84
|
|THYAO
|14,76
|341.011.080
|% -0,94
|
|BJKAS
|3,36
|531.412.824
|% -4,55
|
|CEMAS
|1,33
|157.673.365
|% 0,76
|
|GSRAY
|3,55
|451.854.879
|% -8,97
|
|ODAS
|2,16
|135.882.567
|% -3,14
|
|IHLGM
|1,25
|76.919.294
|% -3,85
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8341
|7,8733
|% -0,07
|
|Frank
|6,1716
|6,2088
|% 0,18
|
|Riyal
|1,6198
|1,6279
|% 0,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.609
|1.610
|-3,37
|
|Altın Gr.
|315
|315
|-0,52
|
|Cumhuriyet
|2.078
|2.110
|19,00
|
|Tam
|2.068
|2.120
|18,94
|
|Yarım
|999
|1.025
|9,16
|
|Çeyrek
|501
|513
|4,58
|
|Gümüş.Ons
|18,24
|18,27
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|3,58
|3,58
|-0,03
|
|B. Petrol
|59,05
|59,05
|-0,07
|
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