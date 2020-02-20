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Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi arttı

20.02.2020 11:55

Son güncelleme : 20.02.2020 11:55
Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi, ocakta bir önceki aya kıyasla yüzde 2,39 arttı.



AA

Türkiye İstatistik Kurumu, bu yılın ocak ayına ilişkin Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) verilerini açıkladı.

Buna göre, YD-ÜFE, ocakta bir önceki aya göre yüzde 2,39, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,53 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 12,39 artış gösterdi.

Sanayinin iki sektörünün bir önceki aya göre değişimlerine  bakıldığında, madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 1,37, imalat sanayi sektöründe de yüzde 2,41 artış gerçekleşti.

EN YÜKSEK AYLIK ARTIŞ ELEKTRİKLİ TEÇHİZATTA

Ocakta bir önceki aya göre en fazla artış, yüzde 6,97 ile elektrikli teçhizat, yüzde 4,11 ile diğer mamul eşyalar, yüzde 3,83 ile motorlu kara taşıtları, treyler (römork) ve yarı treylerde (yarı römork)  görüldü.

Ana sanayi grupları sınıflamasına göre ocakta en fazla yıllık artış yüzde 19,02 ile enerjide, yüzde 15,39 ile dayanıklı tüketim mallarında gerçekleşti.





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