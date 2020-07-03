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Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi arttı

03.07.2020 10:26

Son güncelleme : 03.07.2020 10:34
Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi`nde (Yİ-ÜFE) haziranda yıllık bazda madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 4,19, imalatta yüzde 5,99, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 9,40, su temininde yüzde 7,30 artış oldu.



AA

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Yİ-ÜFE, haziranda bir  önceki aya göre yüzde 0,69, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 6,89, geçen yılın  aynı ayına göre yüzde 6,17 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 7,74 artış  gösterdi.

Sanayinin 4 sektörünün haziranda yıllık bazda değişimleri dikkate  alındığında madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 4,19, imalatta yüzde 5,99,  elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 9,40, su temininde yüzde 7,30 artış  gerçekleşti.

Bu grupların aylık değişimlerine bakıldığında ise madencilik ve taş  ocakçılığında yüzde 1,05, imalatta yüzde 0,51, elektrik, gaz üretimi ve  dağıtımında yüzde 3,03, su temininde yüzde 1,08 artış görüldü.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimlerine bakıldığında ara malında  yüzde 6,14, dayanıklı tüketim malında yüzde 13,04, dayanıksız tüketim malında  yüzde 8, sermaye malında yüzde 11,57 artış olurken, enerjide yüzde 5 azalış oldu.

Bu grupların aylık değişimleri ise ara malında yüzde 0,55, dayanıklı  tüketim malında yüzde 0,42 azalış, dayanıksız tüketim malında yüzde 0,15,  enerjide yüzde 8,48, sermaye malında yüzde 0,83 artış olarak kayıtlara geçti.

Yıllık bazda en yüksek azalış, yüzde 55,59 ile ham petrol ve doğal  gaz, yüzde 28,24 ile kok ve rafine petrol ürünlerinde görüldü. Buna karşılık  metal cevherleri yüzde 23,35, tütün ürünleri yüzde 22,64, diğer mamul eşyalar  yüzde 19,53 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Aylık en yüksek azalış, yüzde 5,14 ile diğer ulaşım araçları, yüzde  3,14 ile kağıt ve kağıt ürünleri, yüzde 1,02 ile ana metaller alt sektörlerinde  gerçekleşti. Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 29,89, ham petrol  ve doğalgaz yüzde 20,70, elektrik-gaz üretim ve dağıtımı yüzde 3,03 ile  endekslerin en fazla arttığı alt sektörler olarak kaydedildi.




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