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Ziraat Bankası’ndan ikinci el araç alış-satışta Güvenli Ödeme Sistemi

21.05.2020 13:28

Son güncelleme : 21.05.2020 16:58
Ziraat Bankası, ikinci el motorlu kara taşıtı alım satımında, taşıtın mülkiyeti ile satış bedelinin eş zamanlı ve güvenli bir şekilde el değiştirmesini sağlayan "Güvenli Ödeme Sistemi"ni uygulamaya aldı.



AA

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Noterler Birliği Bilişim  Sistemi ile entegre olarak çalışan söz konusu sistem sayesinde, noterler  bünyesinde gerçekleştirilen araç alım-satım işlemlerine ilişkin tutarların  ödenmeme riski ortadan kaldırılarak dolandırıcılık girişimleri önlenecek ve  tarafların nakit taşıma zorunluluğu da bulunmayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ziraat Bankası Bankacılık  Operasyonları ve İletişim Genel Müdür Yardımcısı Ali Kırbaş, "Güvenli Ödeme  Sistemi ile Ziraat Bankası müşterilerine ikinci el araç alış satışlarında onların  hayatını kolaylaştıran bir çözüm sunuyoruz. Bu sistemle müşterilerimiz taşıt alım  satım işlemlerini hızlı, kolay ve güvenli bir şekilde yapabilecek." ifadelerini  kullandı.

Kırbaş, müşterilerin ödeme ve tahsilat süreçlerinde de yeni dijital  uygulamalara ve daha mobil çözümlere ihtiyaç duyduklarını ancak geleneksel  yaklaşımla hareket eden müşterilere de hitap edebilmek adına uygulamayı hem  mobil/internet bankacılığı hem de şube kanalıyla kullanıma sunacaklarını  kaydetti.

Alıcı ve satıcıların Ziraat Bankası’nda bulunan hesaplarını seçerek  sistemde kayıt oluşturmaları dışında ayrıca bir para transfer işlemi yapmalarına  gerek bulunmadığını belirten Kırbaş, işleme ilişkin referans numarasının  yazılmasıyla noterde işlemlerin tamamlanmasını müteakip para transferinin hafta  sonu dahil, otomatik olarak anında gerçekleştirileceğini, hafta içi mesai  saatlerinde araç alım-satım işlemlerine zaman ayıramayan müşterilerin Ziraat  Bankası mobil/internet bankacılığı kanalıyla işlemlerini başlatarak nöbetçi  noterlerde hafta sonu da alım-satım işlemlerini yapabileceklerini belirtti.

GÜVENLİ ÖDEME SİSTEMİ’NDE PARA İLE TEMAS SIFIRLANIYOR

Türkiye’de günlük 30 bin civarında ikinci el araç alım satım işlemi  gerçekleştiğini belirten Kırbaş, "Güvenli Ödeme Sistemi ile araç alış-satış işlem  sürelerinin kısalmasına ve dolayısıyla noterliklerde yaşanan yoğunluğun  azaltılmasına da katkı sağlanacak. Sistem, içinden geçmekte olduğumuz salgın  döneminde para ile teması sıfırlaması açısından da ayrıca önemli."  değerlendirmesinde bulundu.

Kırbaş, ödeme ve tahsilat çözümleri başta olmak üzere bankacılık  operasyon çözümlerinde yıllardır sektöre yön veren banka olduklarını belirterek,  "Türkiye Noterler Birliği, müşterilerin hayatını kolaylaştırmak adına güvenli  ödeme projesinde sürekli destek vererek önemli katkılar sundu. Verimliliği  artıracak ve riskleri yönetmeye yardımcı olacak benzer projelerde de kendileriyle  çalışmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.




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