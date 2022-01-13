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A-1 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

13.01.2022 16:38
A-1 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


A-1 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
ABDULLAH BULUM 34.000,00 TRY 68,0
İBRAHİM KARA 3.750,00 TRY 7,5
AYDIN ERDİM 3.750,00 TRY 7,5
NEDİME GÜLDAŞ 1.500,00 TRY 3,0
HASAN GÜZEL 1.500,00 TRY 3,0
YÜCEL AYHAN 1.000,00 TRY 2,0
İBRAHİM TUTAR 500,00 TRY 1,0
İLGİN SAYLAM 500,00 TRY 1,0
AHMET AYTEMİZ 500,00 TRY 1,0
DOĞAN ALANTAR 500,00 TRY 1,0
ERAY ASİL 500,00 TRY 1,0
OSMAN SARAÇ 500,00 TRY 1,0
HİKMET ÇAKIR 500,00 TRY 1,0
GÜL ARSLAN KURNAZ 500,00 TRY 1,0
GÜROL GÜNDOĞAN 500,00 TRY 1,0
TOPLAM 50.000,00 TRY 100

Yönetime İlişkin Bilgiler
Sorumlu Ortaklar
Adı-Soyadı
ABDULLAH BULUM
İBRAHİM KARA
AYDIN ERDİM
YÜCEL AYHAN
İBRAHİM TUTAR
GÜROL GÜNDOĞAN




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993521


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UZERB 74,85 3.983.742 % 9,99  
LINK 33,34 71.774.628 % 9,96  
EMNIS 26,28 1.828.668 % 9,96  
PSGYO 17,79 114.541.360 % 9,95  
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Dolar 13,4598 13,4903 % 2,02  
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Frank 14,8446 14,9340 % 2,99  
Riyal 3,6030 3,6211 % 2,56  
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17:27 Alış Satış %  
Altın Ons 1.822 1.822 -5,60  
Altın Gr. 794 794 17,28  
Cumhuriyet 5.287 5.366 -80,00  
Tam 5.261 5.394 -78,49  
Yarım 2.543 2.609 -37,97  
Çeyrek 1.275 1.305 -18,99  
Gümüş.Ons 23,20 23,23 0,02  
Gümüş Gr. 10,11 10,12 0,25  
B. Petrol 84,75 84,75 0,08  
Seans Raporu 17:27
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