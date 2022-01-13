A-1 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
13.01.2022 16:38
A-1 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
ABDULLAH BULUM 34.000,00 TRY 68,0
İBRAHİM KARA 3.750,00 TRY 7,5
AYDIN ERDİM 3.750,00 TRY 7,5
NEDİME GÜLDAŞ 1.500,00 TRY 3,0
HASAN GÜZEL 1.500,00 TRY 3,0
YÜCEL AYHAN 1.000,00 TRY 2,0
İBRAHİM TUTAR 500,00 TRY 1,0
İLGİN SAYLAM 500,00 TRY 1,0
AHMET AYTEMİZ 500,00 TRY 1,0
DOĞAN ALANTAR 500,00 TRY 1,0
ERAY ASİL 500,00 TRY 1,0
OSMAN SARAÇ 500,00 TRY 1,0
HİKMET ÇAKIR 500,00 TRY 1,0
GÜL ARSLAN KURNAZ 500,00 TRY 1,0
GÜROL GÜNDOĞAN 500,00 TRY 1,0
TOPLAM 50.000,00 TRY 100
Yönetime İlişkin Bilgiler
Sorumlu Ortaklar
Adı-Soyadı
ABDULLAH BULUM
İBRAHİM KARA
AYDIN ERDİM
YÜCEL AYHAN
İBRAHİM TUTAR
GÜROL GÜNDOĞAN
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993521
BIST